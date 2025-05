"Lo Stato ci toglie ancora risorse. Dovrebbe ringraziare e aiutarci"

La sofferenza dei volontari continua, compresi i faticosi bilanci anche dalla Misericordia di San Gimignano per garantire servizi di emergenza-urgenza. E’ la realtà della secolare Arciconfraternita che dal 1792 è al servizio del popolo di San Gimignano. "Purtroppo la Regione – dice preoccupato il governatore Giacomo Bassi – pur conoscendo i costi che le associazioni debbono sostenere per garantire l’operatività delle ambulanze per conto del Servizio Sanitario Regionale ed un aumento dei rimborsi avviato grazie all’impegno dell’assessore Bezzini, rimborsa poco sopra il 50 per cento i costi dei servizi". E ancora: "Facciamo tutto con spirito di servizio e di partecipazione alla costruzione del bene comune, ma oltre un certo limite non è giusto né praticabile. Ci auguriamo che il recupero del ritardo accumulato negli anni 2010-2020 prosegua fino al pieno rimborso. Noi non vogliamo guadagnare nemmeno un euro solo recuperare le spese".

Governatore, benefici dal terzo settore?"Se si esclude l’introduzione del meccanismo della co-progettazione con gli enti territoriali, per ora abbiamo avuto solo aggravi burocratici assurdi e difficoltà che andranno ad aumentare dal 2026 con l’attivazione del ’pacchetto fiscale’ che entrerà in vigore dopo il via libera della Commissione UE".

E allora?"Allora una piccola Misericordia come la nostra nel 2024 ha dato allo Stato oltre 50.000 euro fra tasse e Iva. Lo Stato invece di aiutarci e ringraziarci ci toglie risorse. Con quei soldi avremmo potuto fare due assunzioni o finanziare in parte la nuova ambulanza. Faccio appello ai parlamentari toscani per chiedere modifiche al Codice".

Sui volontari?"Le persone che sentono il bisogno di dare una mano, ogni tanto, e di contribuire al bene comune sono sempre meno. Abbiamo chiesto, insieme alle altre associazioni del volontariato sociale e all’amministrazione di avviare un progetto di rilancio del volontariato. Per ora non abbiamo risposte. Stiamo organizzando corsi gratuiti di formazione per soccorritori: alcune persone partecipano e ringraziano per l’ottenimento del brevetto, ma poi si perdono".

Questi i numeri realtivi al 2024 dell’attività della Misericordia di San Gimignano: 3.768 servizi di trasporto socio-sanitario (3.885 nel 2023), di cui 1.046 (942 nel 2023) con ambulanza di emergenza e 2.074 (2.943 nel 2023) ordinari con ambulanza o mezzi attrezzati, per un totale di 5.687 (5.730 nel 2023) ore di viaggio ed una percorrenza complessiva di 170.077 Km (183.956 Km nel 2023).

Romano Francardelli