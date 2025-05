‘Spesa per l’Emporio’. Raccolti 5mila euro

Il progetto ‘Una spesa per l’Emporio’ raggiunge il traguardo. Si fa sapere dal Consiglio direttivo dell’Emporio della Solidarietà a Poggibonsi: "La generosità di tante persone, ci ha permesso di raccogliere la straordinaria cifra di 5mila euro. Abbiamo dunque centrato l’obiettivo iniziale. Vogliamo esprimere sincera gratitudine a coloro che hanno partecipato. Ogni donazione, grande o piccola, ha contribuito a rendere la nostra comunità un posto migliore. L’Emporio potrà continuare a fornire aiuto a chi ne ha più bisogno, migliorando la qualità della vita di tante famiglie". La campagna di crowdfunding, lanciata il 10 aprile, si proponeva di raccogliere fondi per L’Emporio, la struttura che offre generi alimentari e beni di prima necessità a nuclei che si trovano difficoltà socioeconomica. Consegne di derrate che si concretizzano per merito dell’impegno dei volontari (nella foto, una raccolta alimentare). Missione compiuta. Ma naturalmente i programmi benefici proseguono, a vantaggio delle attività della sede di via Montenero a Poggibonsi: "Anche se il crowdfunding è giunto al termine – dicono dall’Emporio - ci sono ancora molti modi per continuare a sostenerci. Invitiamo coloro che desiderano contribuire ulteriormente, a unirsi a noi come volontari o a prendere parte alle nostre iniziative. Insieme, possiamo fare la differenza". Per rimarcare la riuscita del progetto e per ringraziare gli aderenti, l’Emporio della Solidarietà ha organizzato un aperitivo per venerdì 23 maggio presso la Pubblica Assistenza di Poggibonsi, in via Dante, 39. Per ulteriori informazioni, contatti e partecipazioni ad attività future, disponibile il sito web https://emporiopoggibonsi.wixsite.com; mail: [email protected]; tel. 320 8731809 anche con messaggio Whatsapp.