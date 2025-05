Si sente male in auto e fa ‘strike’. Tragedia sfiorata in via Senese

Tragedia sfiorata ieri mattina in via Senese, una delle strade più transitate di Poggibonsi. Un anziano automobilista ha avuto un malore e ha perso il controllo del mezzo, che ha centrato tre macchine in sosta. Fortunatamente non c’erano persone a bordo. L’uomo, 80enne, è in grave condizioni ed è stato trasportato d’urgenza al policlinico delle Scotte. Nell’impatto non ha riportato conseguenze particolarmente serie, ma le sue condizioni sono critiche per l’ictus che lo ha colto mentre era alla guida. L’incidente è successo intorno alle 9. A un certo punto il pensionato ha accusato un malore e ha perso improvvisamente il controllo dell’auto, che è andata a sbattere violentemente su tre macchine parcheggiate. In quel momento non c’erano passanti nel tratto di strada dove è avvenuto l’incidente. Sarebbero stati travolti da quell’auto impazzita. Sul posto poco dopo sono arrivati il 118 e una pattuglia della polizia municipale. Vista la criticità del quadro clinico, l’80enne è stato portato all’ospedale di Siena. Nella giornata di ieri sono accaduti altre tre incidenti sulle strade valdelsane: il bilancio è di due feriti. Il più grave è successo sulla Cassia per Barberino, all’immediata periferia di Poggibonsi. Si tratta di uno scontro tra due auto in cui un 28enne poggibonsese ha riportato alcune conseguenze ma le sue condizioni, comunque, non sono preoccupanti. Illesi gli occupanti dell’altra macchina. Sulla 429, alla Zambra, c’è stato un altro incidente e uno dei passeggeri, 69enne, è rimasto leggermente ferito. Trattandosi di una strada piuttosto transitata, ci sono stati da subito problemi di traffico, ma la situazione è tornata alla normalità dopo alcuni minuti. Soltanto danni ai mezzi, invece, in uno scontro tra due auto sulla 68 tra Poggibonsi e Colle, una strada molto transitata e anche parecchio pericolosa per la presenza di numerose curve. Sul posto è arrivata la polizia municipale del comando cittadino. Strade del territorio, dunque, teatro di parecchi incidenti. Tra quelle più a rischio ci sono senza dubbio la stessa Cassia, la Palio e, in particolare, la 68 da Colle a Poggibonsi. Ma anche le strade interne di Poggibonsi, quanto a pericolosità, non scherzano. Soprattutto via Montegrappa e il tratto da via della Libertà a Salceto.