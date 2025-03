"Lo allattavo guardando il reality. Per questo lui incarna il primo Gf"

di Laura ValdesiSIENA"Anche se uscisse per me ha già vinto". Così babbo Giacomo Franchi aveva confessato, con un pizzico di commozione e tanto orgoglio, il 10 gennaio scorso a La Nazione. Il suo ragazzo, Tommaso, da allora è rimasto nella casa del Grande Fratello altri due mesi, fino alla puntata del 17 marzo quando il presentatore Alfonso Signorini ha pronunciato la fatidica frase ’a dover abbandonare stasera è... ’. Tommaso, appunto. Che, protettivo, è subito andato ad abbracciare la sua Mavi, Mariavittoria Menghetti. "Non ce la faccio tutti questi giorni senza di te", gli dice. Lei dunque resta in gioco, la scelta era infatti fra loro due. "Fossi uscita io sarei stata comunque male, è uscito lui forse sto pure peggio", ammette in diretta Mavi. "Che faccio io tutto il giorno? Tommaso era il 99% della giornata", aggiunge.

Tommaso è uscito in modo elegante, da protagonista. Ed è stata subito forte la delusione e la rabbia sui social dove l’idraulico – ormai ex! – senese e tartuchino ha raccolto consensi per la sua genuinità. Mostrandosi per quello che era, senza finzioni o strategie di chi, magari, già fa parte del mondo dello spettacolo. Un ambiente che presto lo vedrà protagonista perché nei prossimi giorni lo attendono tanti passaggi in televisione per cui dovrà calibrare bene l’agenda. La partecipazione al reality gli ha aperto tante porte che possono essere quelle della moda, della televisione stessa. Perché ha saputo ’bucare’ l’obiettivo, entrare nel cuore di tanti che lo vedevano già in finale.

Tommaso è tornato a casa ieri mattina con i suoi cari quando quasi iniziava ad albeggiare. A Siena lo hanno accolto subito i piatti di nonna Alba a cui il nipote è mancato incredibilmente. "Che ti volevo dire? Ci hai regalato 6 mesi di risate, emozioni e tenuti svegli per tutto l’inverno... bentornata primavera. Bentornato Tommaso", scrive sul profilo social mamma Ginevra. Che ieri brillava di felicità riavendo a casa il suo Tommy. "Sì per me è tornata la primavera", ammette. E quando si fa notare che il figlio ha fatto il ’vero’ Grande Fratello, quello in cui le persone sconosciute e ’normali’ si mettevano in gioco con trasparenza, mamma Ginevra si limita a svelare un retroscena: "Io ho guardato la prima edizione, quella che venne vinta da Cristina Plevani. Tommaso è nato a luglio, il reality iniziò a settembre per cui mi mettevo davanti al televisore, sul divano, proprio mentre lo allattavo". Insomma, quasi un destino. "Lui è molto felice di essere tornato a casa, sta dormendo nel suo letto – aggiunge –e lo farà profondamente perché nella Casa non riusciva a riposare più di 5 ore a notte". Quindi ribadisce: "E’ primavera, lui è la mia primavera". Cuore di mamma.

"Sei veramente coerente con ciò che sei in realtà. Mantieni la tua posizione", gli aveva detto babbo Giacomo tornando in trasmissione al Gf. "Stare dentro una casa 24 ore su 24, sempre con le stesse persone è diverso dalla realtà. Facile giudicare da fuori ma viverla come stai facendo è spettacolare", ancora Giacomo. Che prima di poterlo abbracciare chiudeva: "Ricordati che qui dentro fai un’esperienza galattica, unica perchè da vivere un’esistenza normale ti sei trovato davanti alle telecamere...".

"Meritavi di andare in finale, hai tantissime qualità", fioccano i messaggi sui social. "Ragazzo educatissimo, rispettoso, coerente, buono come il pane. Tommy continua così". "Non meritavi di uscire". "Rimarrai il nostro vincitore". "Il Gf finisce qui".