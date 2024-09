I toscani al Grande Fratello: ecco chi sono. Entrano anche loro nella casa più spiata

Firenze, 16 settembre 2024 – Chi sono i concorrenti toscani del Grande Fratello? La casa più spiata d’Italia ha riaperto i battenti. Torna il programma Mediaset che non manca di far discutere, dopo la svolta che ha in qualche modo eliminato le dinamiche “cafone” che nelle ultime edizioni tante polemiche avevano suscitato. La formula è quella dello scorso anno, con Alfonso Signorini alla conduzione e Cesara Buonamici tra gli opinionisti. Nella serata di lunedì 16 settembre è andata in onda la prima puntata, quella in cui i concorrenti, tra non famosi e famosi si presentano al pubblico. Tre i toscani nel cast. “C’è molta toscana in questo Grande Fratello”, dice un’altra toscana come Cesara Buonamici.

Tommaso Franchi

Tommaso Franchi, il senese entrato nella casa del Grande Fratello

Senese, fa parte della truppa dei non famosi. Nella vita è un idraulico. Contradaiolo della Tartuca, è nipote di Niccolò Rugani, capitano della contrada. Occhi azzurri, una spigliatezza tutta toscana, Tommaso Franchi ha subito colpito il pubblico femminile. Tommaso è figlio di Giacomo Franchi, titolare di un negozio di abbigliamento in Banchi di Sopra, e di Ginevra Rugani. Quest’anno la casa del Grande Fratello non sarà più negli studi di Cinecittà, ma a est di Roma, precisamente negli studi Lumina.

Luca Calvani

Luca Calvani all'ingresso della casa del Grande Fratello

E tra i vip del Grande Fratello c’è un altro toscano. Si tratta di Luca Calvani. Pratese, si è diplomato all’istituto Buzzi. Da lì l’inizio di una carriera artistica nel ruolo di attore. Da “Distretto di Polizia” fino alla partecipazione al programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Ha anche vinto un’edizione dell’Isola dei Famosi. Ma non solo: è diventato infatti uno dei volti di “Cortesie per gli Ospiti”, il fortunato programma di Real Time. E’ uno dei giudici. “Ero terrorizzato quando mi avete chiamato per partecipare al Grande Fratello – dice a Alfonso Signorini Luca Calvani – Ma poi conoscendo tutto il gruppo di autori ho capito che il terrore era soltanto emozione”. Luca Calvani si è spostato a Camaiore. Ha aperto lì un agriturismo. “Ci racconterai la tua vita là dentro”, dice Alfonso Signorini.

Yulia Bruschi

Yulia Bruschi

Originaria di Cuba, vive in Italia a Lucca da molti anni. Ha un punto di riferimento importante, la madre, da sempre la sua forza visto che la ragazza non ha mai avuto un padre. Yulia è una direttrice artistica in un locale lucchese. “Devo avere un carattere forte perché gestisco diverse persone”, dice. “La ferita della mancanza di un padre – dice – non si rimargina facilmente. Siamo in contatto ma il nostro rapporto è difficile”.