Il ritorno di Calvani ai reality show. E’ nel cast del Grande fratello vip

Ha già vinto un reality ma vista la sua verve e la sua personalità, in autunno potrebbe fare il bis. Luca Calvani sarà uno dei concorrenti della 18° edizione del Grande Fratello in onda da settembre su Canale 5 condotta ancora una volta da Alfonso Signorini. A 18 anni esatti dalla sua vittoria a sorpresa a "L’isola dei famosi", l’attore/regista pratese torna nel mondo dei reality. Dopo il problema di salute superato nei giorni scorsi, Calvani si appresta a vivere una nuova avventura televisiva. E stavolta dovrà vedersela con altri amati nomi del piccolo e grande schermo.

Al momento i concorrenti confermati sono: Iago Garcia protagonista della soap "Il segreto", Clayton Norcross, uno dei volti storici di "Beautiful", Javi Marinez corteggiatore di "Uomini e donne", "Lino Giuliano", passato da "Temptation Island".

A giorni scopriremo gli altri componenti del cast (almeno una ventina). Come tradizione, in ogni "Grande Fratello" c’è un po’ di tutto. Vecchie glorie, volti più o meno famosi, modelli e modelle e oramai gli immancabili influecer. Proprio nei giorni del suo cinquantesimo compleanno (7 agosto) Calvani si regala il gran ritorno sotto i riflettori, nella speranza di essere "trattenuto" il più possibile nella (finta) casa di Cinecittà. E in questi ultimi anni Calvani ha superato brillantemente anche un’altra esperienza professionale, dettata dal gran desiderio di cimentarsi dietro la macchina da presa. Lo scorso anno arrivò sul grande schermo la sua prima regia per il cinema: "Il cacio con le pere", interpretato a fianco di Francesco Ciampi, Geppi Cucciari, Elena Di Cioccio, Gianluca Gori, ovvero Drusilla Foer.

Una gradevole commedia tutta ambientata e girata tra Prato e dintorni. Ma il curriculum di Calvani vanta partecipazioni a film e serie tv internazionali. Del resto a soli 20 anni dopo il diploma di perito tessile al Buzzi vola a New York per partecipare ai vari corsi di recitazione del mitico Actor’s Studios. Prima partecipazione cinematografica con Giorgio Panariello in "Al momento giusto" a cui seguiranno "Le fate ignoranti" insieme al fratello Marco, "Maschi contro femmine" passando per produzioni americane come "The International" a fianco di Clive Owen, "La fontana dell’amore" con Danny De Vito, "To Rome with love" diretto da Woody Allen, "Operazione Uncle" diretto dall’ex marito di Madonna, Guy Ritchie.

Federico Berti