In coma farmacologico dopo un pugno, aggressore identificato

Siena, 14 novembre 2023 – È stato identificato e denunciato dai carabinieri per lesione aggravata un 30enne che la sera del 6 novembre in un bar di Staggia, frazione di Poggibonsi (Siena), ha sferrato un pugno al volto ad un 54enne, con cui stava prendendo un aperitivo, che è caduto a terra sbattendo la testa ed è stato poi sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e ricoverato in stato di coma farmacologico.

L'aggressore è poi fuggito mentre la folla ha soccorso il 54enne. Le testimonianze hanno permesso di ricostruire che il 54enne, residente a Poggibonsi, ed il suo aggressore, fino a poco prima del fatto stavano sorseggiando l'aperitivo insieme e che, probabilmente, si conoscevano bene. Le indagini condotte dai carabinieri di Poggibonsi hanno consentito di individuare il 30enne, anch'egli residente a Poggibonsi, e di comprendere che quel pugno violento sferrato all'amico era stato l'esito di uno scherzo finito male, probabilmente anche a causa dell'abuso di alcolici da parte di entrambi.