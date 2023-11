La lite finisce all’ospedale. Stende l’uomo con un pugno, ora è in coma farmacologico

Siena, 10 novembre 2023 – Due uomini che si prendono a parole per futili motivi e poi a botte, uno dei due che sferra un pugno all’altro che cade a terra sbattendo violentemente la testa e viene portato all’ospedale d’urgenza, dove è in coma farmacologico dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

E’ il ‘film’ di quanto accaduto nella tarda serata di mercoledì in un locale di Staggia. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Poggibonsi per rintracciare l’altro contendente, che si è dato alla fuga dopo la lite. Stando a quanto riferito da alcune persone che hanno assistito alla scena, tutto sarebbe accaduto all’ora di cena in un locale nel centro abitato di Staggia. A un certo punto, in quella che sembrava una tranquilla serata come tante, tra i due avventori, entrambi italiani e della zona, ci sarebbe stato un diverbio. Attimi concitati in cui uno dei due, 50enne, viene colpito da un cazzotto che lo fa cadere. Sbatte la testa e viene chiamato immediatamente il 118, mentre l’altro uomo si allontana in tutta fretta. Nel giro di pochi minuti arrivano sul posto i sanitari e un’ambulanza, che porta il ferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Campostaggia.

La criticità del quadro clinico ha reso necessario l’intervento chirurgico. Il paziente è in coma farmacologico. Le indagini sono coperte dal massimo riserbo, ma l’altro protagonista della lite non sarebbe stato ancora beccato. Solo quando sarà sentito sarà possibile ricostruire con esattezza quanto accaduto all’interno del locale di Staggia, dove una lite per motivi banali ha avuto un epilogo drammatico. Le ricerche dell’uomo vanno avanti su tutto il territorio, così come quelle, sempre condotte dai carabinieri della compagnia di Poggibonsi, per risalire ai malviventi che negli ultimi tempi a Staggia, entrando in azione dalle 19 alle 20, hanno visitato alcuni appartamenti arraffando soldi e gioielli.