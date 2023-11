Terrore alla Stazione: lite furibonda. Un uomo accoltellato alla gola

Perugia, 9 novembre 2023 - Un fendente alla gola, forse sferrato con un taglierino, dopo un litigio iniziato a calci e pugni. Due uomini si picchiano violentemente, uno tira fuori una lama. Sono alla stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli, in provincia di Perugia.

E ci scappa il ferito. L'uomo accoltellato è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Arrestato il presunto accoltellatore, accusato di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due uomini hanno iniziato a litigare in modo molto acceso, si sono poi presi a pugni finchè uno dei due non ha tirato fuori un oggetto tagliente con cui ha ferito l'altro.

La lite è avvenuta tra i passeggeri dei treni, creando attimi di panico. Grazie a testimonianze e video dele telecamere dello scalo, i carabinieri sono risaliti al presunto responsabile, già noto per diversi precedenti. La lite sarebbe stata provocata da ruggini pregresse tra i due.