Lions Club. Passaggio della Campana

"Far conoscere i principi del lionismo e il Club ai giovani". Parola di Stefano Gonnelli. Passaggio della Campana al Lions Club Valdelsa, in seno alla cerimonia che ha concluso l’annata lionistica 2024-2025 guidata dal presidente Silvano Becattelli, a cui è subentrato il noto e stimato professore di medicina interna a Siena, ora a riposo, che condurrà il Club nei prossimi dodici mesi. Un anno che sarà sicuramente all’insegna del "We Serve", ovvero, prendersi curi degli altri e migliorare il mondo attraverso la solidarietà. Un’azione che ha segnato anche i sessantuno anni di vita del Club. Il neo presidente promette un ricco calendario d’iniziative che curerà insieme al nuovo Consiglio direttivo e che presenterà a breve. "In generale – spiega – la strada sarà quella tracciata, seguirò quello che c’è già puntando anche ad avere giovani selezionati che potranno far parte del Club". Per cui sarà un anno all’insegna della continuità. Firmerà e porterà avanti service di carattere nazionale e locale nel solco dello spirito "We Serve". Il past president Silvano Becattelli, in carica fino al 30 giugno, ha ringraziato tutti coloro che gli sono stati vicino e hanno collaborato alla buona riuscita dei progetti. "Pur essendo uno tra i più longevi dalla fonazione – ha spiegato Silvano Becattelli – il nostro Club è storico ma moderno, attuale in senso lionistico, tiene ben presenti i propri compiti, tra solidarietà sociale, attenzione ai più fragili, a chi ha bisogno e alla collettività. Accolto il nuovo socio, Francesco Fiorenza. Fabrizio Calabrese