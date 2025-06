Wolf Bic Day, una grande partecipazione al torneo in carrozzina

Si è svolta con grande partecipazione la seconda edizione del Wolf Bic Day, manifestazione a forte valore inclusivo, organizzata da Lions Club Montagna Pistoiese e Wolf Basket Pistoia. L’evento vide la sua prima edizione lo scorso anno, fortemente voluta dall’allora presidente, Paolo Andreotti e confermata quest’anno con altrettanto entusiasmo dal presidente attuale, Enrico Potenti: "Abbiamo deciso di ripetere il Wolf Bic Basket Day per tanti motivi, il primo è la bellissima amicizia che è nata lo scorso anno con Alessandro Capecchi e Alessandro Chierici (presidente e capitano della Wolf Bic Basket), il secondo motivo è che il torneo in carrozzina rispecchia in pieno uno dei principi fondamentali per noi Lions: l’inclusione". "Mescoliamoci" è l’evento che il Lions sponsorizza: giocare insieme abbattendo ogni tipo di differenza. L’iniziativa ha lo scopo di raccogliere fondi per la società di basket da destinare all’acquisto di attrezzature. A rappresentare il Comune di San Marcello Piteglio erano presenti il vicesindaco, Giacomo Buonomini e i consiglieri Clio Cinotti e Andrea Pierazzi. Buonomini ha così riassunto il pomeriggio: "Un’esperienza sportiva fuori dagli schemi: grazie al Lions Club e al Wolf Basket, per il secondo anno abbiamo vissuto un momento di grande apprendimento, ben al di là dell’ aspetto sportivo. Il Basket in carrozzina ti mette alla prova e aiuta a leggere l’esperienza da una prospettiva non ordinaria. Al palazzetto di Bardalone si è rinnovato un legame forte tra Lions, Wolf e il territorio. Grazie ai partecipanti e agli esperti che ci hanno assistito durante le partite. Un plauso al Lions Club per essere sempre in prima linea nelle iniziative di coesione sociale a servizio della comunità e del territorio". Sulle tribune, come sul parquet, ha dato il suo contributo una folta rappresentanza della Croce Rossa di San Marcello, colorando ancor di più il pomeriggio.

Andrea Nannini