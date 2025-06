Sfilata di moda e solidarietà

Festa dei club Lions del distretto 10 La della Toscana del quale fanno parte anche i club pratesi. Appuntamento domenica 15 giugno dalle 19.30 all’hotel 500 di Campi Bisenzio. In programma una sfilata di moda di otto famosi brand, con la partecipazione in passerella di soci Lions e Leo. Suggestivi giochi di luce e d‘acqua danzeranno al ritmo della musica dei molti artisti che si alterneranno nelle loro performance durante tutta la serata. Non ci sarà soltanto da festeggiare la chiusura dell’annata lionistica 2024-2025, ma è prevista una raccolta fondi a favore del Banco alimentare della Toscana. La collaborazione dei Lions toscani con il Banco Alimentare dura da diversi anni permettendo di raccogliere denaro e generi alimentari. I Lions sostengono anche la gara competitiva e la gara ludico- motoria nell’iniziativa "Scatta alle Cascine". Anche nell’edizione dello scorso maggio l’impegno dei Lions ha contribuito al Banco alimentare per la realizzazione di una nuova cella frigorifera necessaria per aumentare la capacità di stoccaggio dei prodotti surgelati. Con la nuova cella frigorifera il Banco Alimentare potrebbe arrivare a distribuire prodotti per un valore commerciale di 2.500.000,00 euro all’anno, incrementando il numero di famiglie assistite.

Pagina a cura di Marilena Chiti