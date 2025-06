Arezzo, 13 giugno 2025 – Lions in Piazza: domenica 15 giugno al Valdichiana Village di Foiano della Chiana prevenzione gratuita per tutti grazie ai Lions Club

Domenica 15 giugno presso il Valdichiana Village ritorna l’iniziativa dei Lions Club “Lions in Piazza” che consiste nella effettuazione di una serie di prestazioni mediche specialistiche gratuite alla cittadinanza con un particolare scopo di educazione sanitaria, prevenzione e diagnosi precoce.

Coordinatore dell'evento è il Lions Gian Piero Chiavini, medico e socio del Club "Cortona Valdichiana Host" e attualmente Presidente di Zona.

Quest’anno l’iniziativa sarà centrata sulle malattie metaboliche da Diabete e Colesterolo con misurazione di tali parametri, questionari per valutazione del rischio, alimentazione e stili di vita per gli adulti e per i bambini (prevenzione dell’obesità infantile), visita oculistica (per controllo alla retina e screening glaucoma, solo la mattina) e presenza dell’Associazione Italiana Lons per il Diabete (Aild), ma anche visita della pressione arteriosa, pediatrica (solo al mattino), dietologica fino alla presenza di uno psicologo e di un medico per la consulenza sulla terapia del dolore cronico. L’orario di apertura delle visite sarà dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Gli interessati potranno prenotare la visita che preferiscono, gratuita, alla Segreteria – Front Office, sarà inoltre presente un Punto Informazioni sulla attività complessiva del Lions Club International.

Il Lions Club International da oltre 100 anni presta la propria opera umanitaria a 360° sia a livello internazionale che territoriale attraverso una serie di iniziative, spesso anche in sinergia con altre Associazioni, per i grandi e piccoli bisogni della popolazione, attraverso la realizzazione di iniziative, chiamate “Service” che possono avere carattere occasionale che permanenti e ricorrenti annualmente.

La Salute è una delle grandi aree di intervento dei Lions, basti pensare alla grande opera relativa agli affetti da cecità sia di prevenzione che di supporto, alla lotta contro il morbillo che uccide quotidianamente un gran numero di bambini africani e, più recentemente, una azione di prevenzione e diagnosi precoce del Diabete Mellito. Centinaia ogni anno gli interventi sia su larga scala che occasionali come donazioni di apparecchiature medicali ed infrastrutture ad Ospedali, Case di Riposo per anziani e tante altre iniziative.

Il Lions in Piazza vede la partecipazione attiva di ben 10 Lions Club, operanti nei territori della Valdichiana Aretina (ovvero il Cortona Valdichiana Host, il Cortona Corito Clanis ed il Lucignano Val d’Esse) e Senese (Chiusi, Montepulciano I Chiari e Chianciano), del Valdarno (Valdarno Masaccio, Valdarno Host) e di Montalcino (Montalcino Valli d’Arbia e d‘Orcia). Un grande aiuto in termini di attrezzature sarà dato dalla Federazione Misericordie della Toscana tramite la Misericordia di Monte San Savino.