Arezzo, 13 giugno 2025 – Delegazioni da Francia e Italia per studiare le eccellenze toscane nel settore agricolo. Il 17 e 18 giugno sono previste visite di studio tra Arezzo e Montalcino.

Esperti del settore, imprenditori, agricoltori e studiosi si incontreranno per mettere insieme esperienze e buone pratiche,e apprendere il 'modello toscanò basato sulla cooperazione e la gestione dei dati per una agricoltura sempre più smart.

Le giornate, organizzate da Regione Toscana (Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale)

Agricoltura e Sviluppo Rurale) e Confederazione Italiana Agricoltori Toscana nell'ambito

del progetto Interregionale Italia Francia Marittimo 21-27 'Inn-Pratica - Comunità di praticatransfrontaliera per l'innovazione in agricoltura e la

ecologica e digitalè rappresentano il terzo appuntamento

di un più ampio programma di visite transfrontaliere che da aprile a ottobre porteranno le delegazioni a visitare e collegare tra loro Corsica, Liguria, Toscana,

Sardegna e Francia del Sud. In Toscana, in particolare, esperti agronomi, studiosi, rappresentanti istituzionali, associazioni di categoria e aziende si sposteranno tra

Arezzo,Marciano della Chiana(Arezzo) e Montalcino (Siena) per visite mirate ad approfondire tecniche innovative, con particolare attenzione alla viticolturadi precisione e ai processi digitali applicati all'agricoltura, oltre a momenti dedicati alla sicurezza sul lavoro e alla guida di mezzi agricoli. In particolare il 17 giugno visita a Demo Farm Cesa, azienda agricola sperimentale di Ente Terre

Regionali Toscane a Marciano della Chiana: qui si vedranno, tra le altre cose, i campi sperimentali collezione germoplasma viticolo, il vigneto 4.0 e il

campo prova per la guida in sicurezza della trattriceagricola e forestale. Seguirà la Cantina Sociale di

Arezzo, in localitàChiani, dove si parlerà del regolamento di vendemmia e di valutazione della qualità delle uve. Il 18 giugnoesperti in provincia di Siena Agricola Siro Pacenti e all'Azienda Agricola La Martoccia, con attenzione alle applicazioni e sistemi digitali per un'agricoltura smart. Chiuderà il programma la visita alla Società Agricola Argiano. Numerosi i partner del progetto: Regione

Toscana, Laore Sardegna, Confederazione Italiana Agricoltori

Toscana, Regione Liguria, Dafne Soc. Coop Impresa sociale,

Università di Sassari - Dipartimento di scienze agricole

(capofila di progetto), Chambre de Commerce Italienne pour

la France de Marseille, Office du Développement Agricole et Rural

de Corse. «Inn-Pratica sta dando dei risultati che vanno oltre

le nostre aspettative - spiega Susanna Viviani, Responsabile

di progetto per Regione Toscana - Si sta delineando una

Comunità di Pratica Transfrontaliera che intende fare il punto

sui reali bisogni delle imprese agricole in termini di innovazione

e che ci auspichiamo possa diventare un tavolo permanente

di confronto e condivisione»