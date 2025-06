Arezzo, 14 giugno 2025 – Palio dei Rioni, la conferenza stampa dei Capitani. Ufficializzate le monte e i cavalli

“È la festa di Castiglion Fiorentino in onore della Madonna delle Grazie del Rivaio e il Comune ci sta credendo ed investendo e lo sta facendo per tutta la Città”.

Sono queste le parole del Sindaco Mario Agnelli in apertura della conferenza stampa di questa mattina “dedicata” ai Capitani dei Rioni che hanno ufficializzato le monte e i cavalli che si presenteranno al canapo domenica 15 giugno.

“Per Porta Fiorentina” – spiega il Capitano Simone Divulsi – “vedremo Dino Pes e Andrea Chessa su Bosea e Vanadio da Clodia; per il Memorial Federico Fabbri che porta la sua Corinne Clar”.

Mentre “per il Rione Cassero” – continua Francesco Baldi, al suo primo Palio nel ruolo di Capitano – “ci saranno i fantini Adrian Topalli con Veranu e Elias Mannuci con Tiepolo; per il Memorial monterà Alessio Giannetti con Dimoniu”.

E infine Porta Romana, che dopo l’infortuno di Valter Pusceddu ha dovuto cambiare coppia. “Quindi insieme a Silvano Mulas c’è Antonio Mula, con Uan King e Abracadabra, mentre per il Fantino del Memorial abbiamo Federico Sanna su King Rio”, afferma il Capitano Stefano Meacci.

Si entra, quindi, nella fase più “rovente” del Palio che ha preso il via proprio ieri con le visite veterinarie ai cavalli “che sono risultati tutti idonei” – sostiene il Magistrato del Palio, Pierpaolo Mangani, che aggiunge: “il nostro obiettivo è quello di rendere la pista idonea fin da questa sera”.

Intanto proprio ieri è stata firmata l’ordinanza sulla limitazione dell'orario di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, che prevede per stasera il termine entro le ore 01:30 e sabato entro le ore 02.30, così come riportato nell’ordinanza:

“Nella serata/nottata di sabato 14 giugno 2025 tutti gli esercizi di somministrazione o intrattenimento ubicati a monte della SR71 dovranno cessare ogni attività e chiudere al pubblico l’esercizio alle 2:30, in concomitanza con la chiusura delle attività di intrattenimento rionali”.

Inoltre, tra le disposizioni adottate per questa edizione c’è quella della ⁠ possibilità per le famiglie di assistere al Palio con eventuale passeggino, limitatamente alla zona del campo; la capienza della piazza fino a 4000 spettatori; mentre in occasione del Paliotto l’ingresso a pagamento relativo alla gradinata “Valdarnini” e l’ingresso libero, previo ritiro del tagliando, nella tribuna di ferro.

“Rinnovo l’appello di munirsi preventivamente del biglietto per l’accesso ad ogni settore. Ricordo infatti, che nel giorno del Palio, l’accesso alla piazza è consigliato prima delle 18:30 e comunque entro e non oltre le 18:45. Palio dei Rioni significa anche Corteggio Storico, che dalle 15 di domenica animerà il centro storico con circa 500 figuranti. Ringrazio infine la Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico che hanno lavorato affinché i tempi dell’organizzazione venissero rispettati”, conclude il sindaco Agnelli.