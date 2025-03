Libertà, un diritto inviolabile . Non si vende, né si cede o abolisce

Essere liberi significa poter dire, fare, essere, amare, professare qualsiasi religione si voglia senza essere condizionati da nessuno. La libertà è considerata un diritto fondamentale per l’essere umano. Infatti, la nostra Costituzione, in particolare agli articoli 13 e 21 sottolinea come la libertà personale sia inviolabile e intoccabile, in quanto è un principio che nasce con l’uomo e dunque universale. Inoltre, questi articoli dimostrano come tutte le persone abbiano diritto di manifestare liberamente i propri pensieri politici e abitudinali con la parola, con lo scritto e con molti altri mezzi di diffusione.

Tuttavia, è di fondamentale importanza sottolineare come la libertà di espressione di cui siamo dotati non ci dia il diritto di non rispettare gli altri. È di Martin Luther King la famosa citazione: "La mia libertà finisce dove inizia quella degli altri", la quale ricorda che le nostre libertà personali non devono mai oltrepassare il limite e andare a intaccare quelle delle altre persone. Alla base della libertà ci deve essere, dunque, il rispetto per sé e per gli altri.

Piero Calamandrei, uno degli autori della Costituzione Italiana, disse: "La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare". Infatti, abbiamo apprezzato il valore della libertà e non l’abbiamo più sottovalutata, quando questa ci è stata limitata nel 2020 a causa del Covid-19. Eravamo, infatti, impossibilitati ad uscire, stare con i nostri amici, a fare le più semplici azioni quotidiane; i nostri sorrisi erano nascosti da una mascherina e i nostri compagni potevamo vederli solamente tramite le lezioni a distanza. E l’abbiamo apprezzata ancora di più quando abbiamo potuto riabbracciarci e riscoprire i momenti di allegria tra amici, le lezioni fatte in classe e non più dietro uno schermo, le distanze che si sono accorciate.

Perché, quindi, la libertà è il bene più prezioso per l’essere umano? Perché ci sono state donne e uomini che hanno lottato per raggiungerla, scavalcando ostacoli a discapito della propria vita; perché ci permette di essere noi stessi, di identificarci; perché ci consente di poter esprimere la nostra opinione, il nostro consenso e il nostro dissenso; perché ci dà l’enorme possibilità, come solo in un Paese libero può accadere, di non avere paura di andare controcorrente, di volere bene a chi vogliamo, di vestirci come desideriamo e di essere autonomi nelle nostre scelte; perché è un bene troppo importante per essere sottovalutato.