Le sfide di USiena Game. Le scuole superiori in gara nel contest di scienze

Grande successo per USiena Game, contest promosso dall’Università di Siena per coinvolgere studenti delle scuole superiori nella diffusione della conoscenza scientifica attraverso il gioco. Oltre 150 ragazzi si sono sfidati nel contest a squadre, che si è tenuto nella Cripta di San Francesco. Gli allievi si sono preparati al gioco studiando i materiali forniti dai docenti dell’Università.

USiena Game è un’iniziativa organizzata dall’Ufficio Orientamento dell’Ateneo che nasce in seno a UniStem Day 2025, giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori, come occasione per l’apprendimento, il confronto nell’ambito della ricerca scientifica.

Il contest consiste in una serie di quiz sugli argomenti oggetto di studio nei corsi di laurea: hanno partecipato a squadre il liceo classico Piccolomini, l’Istituto Sarrocchi, il liceo scientifico Galilei, l’istituto Bandini, il Sacro Cuore di Gesù, tutti di Siena, e il Roncalli di Poggibonsi. L’istituto che ha risposto più prontamente alle domande è stato il liceo classico Piccolomini.

L’Ateneo senese ha aderito alla iniziativa promossa dal team nazionale Unistem Day che quest’anno ha dedicato l’evento al ricercatore Giulio Regeni, intitolando la giornata ’Non c’è ricerca senza libertà: di studio, di movimento e di ricerca della verità su quel che ci circonda e ci accade’.

In aula, oltre ai protagonisti, anche URadio, la web radio degli studenti universitari che ha coordinato il gioco. Hanno collaborato al contest, la Fondazione Tls, Vismederi, Sei Toscana e i progetti Piano lauree scientifiche e Piano orientamento e tutorato. La giornata, giunta alla diciassettesima edizione, si è tenuta in contemporanea in 97 Università e Istituti di Ricerca.