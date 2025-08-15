Le Scotte del futuro. Via ai due nuovi edifici

C’è il parere positivo dalla Conferenza dei servizi per i progetti di fattibilità tecnico-economica per la palazzina ambulatoriale e l’edificio laboratori dell’Aou Senese, le due nuove edificazioni, insieme al Volano, del masterplan di ampliamento del policlinico.

La Conferenza dei Servizi ha dunque approvato i progetti di fattibilità tecnico-economica dei due edifici, per 70 milioni di euro complessivi: è lo strumento che permette di coordinare l’azione della Pubblica amministrazione, semplificare e accelerare l’approvazione di progetti complessi coinvolgendo i diversi enti interessati.

Una procedura amministrativa che permette di esaminare in modo coordinato gli interessi pubblici coinvolti in un progetto, al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni e pareri. Gli enti chiamati ad esprimersi sono stati Comune di Siena, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Comando provinciale dei vigili del fuoco, le direzione Urbanistica, Ambiente ed energia, Difesa del suolo e Direzione Sanità della Regione Toscana, poi Asl Sud-Est Prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, Acquedotto del Fiora e Enac. "Ringraziamo tutti gli enti coinvolti – dichiara Agnese Pieracci, direttrice del Dipartimento Tecnico dell’Aou Senese – per la collaborazione che ci consente di andare avanti ed entrare nella fase operativa".

In particolare, il nuovo edificio ambulatori, con un costo previsto di circa 50 milioni di euro, sorgerà nell’area antistante il lotto DEA, nei terreni di recente acquisizione, sviluppandosi per una superficie di circa 11.500 metriquadrati su 6 piani, e accoglierà la maggior parte degli ambulatori dell’ospedale, razionalizzandoli ed offrendo un servizio più pratico ed efficiente all’utenza. Il progetto comprende anche un nuovo parcheggio, viabilità e nuova centrale gas medicali.

Per quanto riguarda la palazzina dei laboratori, su una superficie di 4mila metriquadrati su 12 piani, accoglierà e armonizzerà i laboratori attualmente presenti in ospedale e sarà realizzata tra il lotto 1 e il lotto 5, per un importo stimato di circa 20 milioni di euro.

