Laurea ad honorem a Mathis Wackernagel

Il 21 marzo l’Università degli Studi di Siena conferirà la laurea ad honorem in Ecotossicologia e Sostenibilità ambientale a Mathis Wackernagel, inventore dell’Impronta Ecologica e fresco vincitore del Nobel Trust Sustainability Award, che nell’occasione terrà una lectio magistralis in ateneo.

L’iniziativa della laurea ad honorem rientra nella XII edizione del corso di Sostenibilità dell’Università di Siena – che partirà appunto il 14 marzo prossimo –, innovativo insegnamento transdisciplinare rivolto alla comunità universitaria e aperto a tutti gli studenti dell’ateneo e agli esterni all’ateneo interessati alle tematiche trattate. Nel 2017 il corso è stato selezionato tra le cinque migliori esperienze di didattica sulla sostenibilità in Italia dalla RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile.

Il corso è strutturato in seminari tenuti da docenti diversi che affronteranno i principali argomenti attinenti la sostenibilità, proponendo tematiche differenti per un approccio a 360 gradi alla disciplina. "La diversità – commenta il professor Federico Pulselli, responsabile del corso – costituisce la vera sfida di questo progetto didattico, finalizzato a creare le basi affinché ogni studente e studentessa sia in grado di sviluppare una conoscenza critica della sostenibilità".

Le lezioni si terranno in presenza, dalle 14 alle 18, generalmente ogni venerdì nell’aula magna del complesso didattico di Pian dei Mantellini – che affaccia sulla piazzetta intitolata ad Enzo Tiezzi, padre della sostenibilità – a Siena da marzo a maggio, ed è prevista la teledidattica per le sedi di Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno. Le 48 ore del corso saranno articolate in 12 incontri di due lezioni consecutive. A chi seguirà almeno il 50 percento delle lezioni sarà attribuito l’open badge’“Sustain-Ability’.

Come ogni anno, il corso presenta delle particolarità esclusive, come appunto la lectio di Mathis Wackernagel; è inoltre prevista la collaborazione con la Florida Gulf Coast University (USA), per un’esperienza di apprendimento in aula virtuale, denominata COIL, Collaborative online international learning.

L’insegnamento si inserisce nell’ambito del crescente impegno dell’Ateneo sui temi della sostenibilità, anche in relazione all’importante ruolo assunto dall’Università di Siena all’interno del progetto dell’ONU ’Sustainable development solutions network’.