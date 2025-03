La messa delle Ceneri. Stasera al Santuario

Questa sera alle 21 al Santuario della Madonna di San Pietro a Piancastagnaio si aprirà ufficialmente il tempo liturgico della Quaresima in preparazione alla solennità della Pasqua che verrà celebrata il prossimo 20 Aprile.

Con il rito dell’imposizione delle Ceneri, che quest’anno eccezionalmente si terrà nel Santuario Pianese, in quanto Chiesa Giubilare della Diocesi di Sovana Pitigliano Orbetello, la Comunità Parrocchiale ha iniziato il fitto calendario di iniziative religiose in occasione dell’Anno Santo della Speranza. Per l’occasione i Sacerdoti locali hanno creato nel Santuario della Madonna di San Pietro una Cappella della Riconciliazione dove quotidianamente e particolarmente il Sabato mattina dalle 10 alle 12 potranno incontrare nell’apposita sala delle Confessioni i fedeli che vorranno accedere al Sacramento della Riconciliazione.

La Chiesa Giubilare della Madonna di San Pietro ha avuto il momento celebrativo con l’apertura della Porta Santa il cui rito è stato presieduto dall’amministratore apostolico della Diocesi di Sovana Pitigliano Orbetello il Vescovo Giovanni Roncari e sarà aperta alla sosta dei Pellegrini, e i fedeli che vorranno acquisire i benefici spirituali dell’anno Santo proposti dal Santo Padre Papa Francesco.

Giuseppe Serafini