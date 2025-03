Interrogazione sulle vie Custoza e Mentana

"È stata fatta una pianificazione di risistemazione dei manti stradali di via Mentana e via Custoza? E nel caso sono state stimate delle tempistiche definite, o se le stesse possono essere indicate con uno scarto temporale fisiologico ma individuabile nel tempo?". Sono le domande contenute nell’interrogazione presentata da Lorenza Bondi e Marco Falorni del gruppo Forza Italia-Udc-Nuovo Psi, ricordando che "il manto stradale di via Mentana e via Custoza ha subìto nel tempo una erosione che in determinati punti ha generato avvallamenti importanti tali da rendere difficoltosa la percorribilità con i mezzi a due ruote ma, soprattutto, la percorribilità a piedi".

Inoltre, affermano i consiglieri Bondi e Falorni, "il quartiere presenta un numero considerevole di popolazione anziana che, pertanto, ha una maggiore difficoltà di deambulazione su superfici sconnesse. I due tratti viari interessati sono quotidianamente sottoposti a un transito importante di mezzi anche in considerazione del fatto di essere l’unico punto di accesso anche al parco urbano e ai campi sportivi entrambi ubicati nella parte finale di via Custoza".