Incontro a San Gimignano. Agricoltura ‘piatto forte’ al Centro civico Granaglie

Agricoltura e agricoltori. Realtà a San Gimignano che vuol dire lavoro ed economia. Tema dell’incontro promosso, organizzato dal Partito democratico, guidato dal segretario del Pd e vice sindaco Niccolò Guicciardini al Centro Civico le granaglie. Con a fianco il sindaco Andrea Marrucci, l’europarlamentare Dario Nardella del gruppo in commissione europea agricoltura e sviluppo rurale, la presidente della Coldiretti Toscana Letizia Cesani e dal senatore Silvio Franceschelli membro della commissione nazionale industria e commercio, turismo e produzione alimentare. In platea un numeroso pubblico di operatori di settore, gli agricoltori del territorio e oltre confine.

L’ex sindaco di Firenze Dario Nardella ha rimesso in fila il lavoro europeo il ruolo fondamentale degli agricoltori non solo da settore economico, ma da artefici delle bellezze del paesaggio e dei prodotti che ogni giorno è sulle tavole. La qualità del cibo, sui vari e distorti prezzi, dal produttore al consumatore. Il tema da approfondire mentre il senatore Franceschelli ha ricordato del suo impegno in parlamento sui valori e sulla agricoltura.

Questo incontro ha sottolineato la presidente toscana Coldiretti Letizia Cesani, "in un momento storico come il nostro dove si parla proprio in queste ore a livello EU di difesa europea e l’agricoltura è stata oggetto di politica comunitaria fin dall’inizio della costituzione che sono i fondamenti della politica agricola comune sono rimasti immutati a dimostrazione di quanto l’attività agricola, cioè la produzione di cibo, sia stata considerata strategica per i padri fondatori della UE. Ambiente, presidio, manutenzione del territorio, scuola, sicurezza alimentare e sul lavoro".

Nell’aprire l’incontro coordinato dal segretario Pd Niccolò Guicciardini il sindaco Andrea Marrucci rimasto soddisfatto di questo primo incontro cogli agricoltori ed hanno annunciato un’altra convocazione di un altro e importante tavolo sull’agricoltura, ricordando fra l’altro le azioni del Comune sul tema a partire dalla variante del piano operativo comunale (poc) e i prossimi incontri su temi fondamentali del 25 marzo con l’assessore regionale alla scuola Alessandra Nardini, il 31 marzo, nella frazione di Ulignano con l’assessore alla sanità Simone Bezzini. Per il 2 aprile sarà invece l’incontro sul turismo con l’assessore Leonardo Marras.

Romano Francardelli