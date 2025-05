Incontri a maggio. La rassegna in Biblioteca

Un maggio di cultura alla Biblioteca degli Intronati: tra libri, storie e attualità, con la conduzione di Raffaele Ascheri. Nuovi appuntamenti per il ciclo degli Incontri in Biblioteca, sempre alle 17.30 e sempre nella sala storica. Sei appuntamenti, tutti a ingresso libero, che offriranno una ricca panoramica tra storia, religione, politica e letteratura.

Si inizia mercoledì 7 con la conferenza dello storico Ettore Pellegrini dal titolo ‘La Siena fortificata al tempo dell’assedio (1554-1555)’, un’immersione nel periodo cruciale della guerra di Siena che segnò profondamente l’identità della città. Giovedì 8 la presentazione del libro ‘Il trono e l’altare – La Guerra in Vaticano (Cantagalli)’, di Maria Antonietta Calabrò. L’autrice dialogherà con Raffaele Ascheri su uno dei temi più controversi del rapporto tra potere religioso e politico.

Lunedì 12 la presentazione del libro di Raffaele Giannetti ‘Lemmi e dilemmi. Dall’armadio allo zufolo’ (Editrice Maremma). Introdurrà Sabrina Pirri, l’autore sarà presente per condividere con il pubblico il percorso che lo ha portato alla stesura dell’opera. Si torna all’attualità lunedì 19, quando Achille Mirizio proporrà la conferenza ‘Papa Francesco: una prova di bilancio consuntivo’. Un’occasione per riflettere, con approccio critico e documentato, sul pontificato di Jorge Mario Bergoglio.

Mercoledì 21 sarà presentato ‘Peppinello e l’amore impossibile’ (Il leccio), il nuovo romanzo di Massimo Biliorsi, scrittore e giornalista de La Nazione. L’autore converserà con Raffaele Ascheri in un incontro che promette ironia e profondità, nel solco della tradizione narrativa toscana. Infine, mercoledì 28, chiusura in grande stile con ‘Ripensare la battaglia di Montaperti’, conferenza che vedrà dialogare il giornalista de La Nazione Alessandro Antico con Mario Ascheri su uno degli scontri più celebri della storia medievale italiana. Un’occasione preziosa per approfondire temi di rilievo in un contesto di grande valore culturale.

"Come ogni mese – spiega il curatore della rassegna, Ascheri – affrontiamo tematiche nazionali e internazionali di grande attualità, e tematiche più locali, storiche e letterarie, che riguardano da vicino il nostro territorio e la sua identità".

Riccardo Bruni