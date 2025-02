Monteroni, incendio nel ristorante: clienti ‘pompieri’ salvano il locale

Monteroni (Siena), 21 febbraio 2025 – “Ringraziare i clienti? Più di un grazie va detto a chi era mercoledì sera nel nostro locale”, le prime parole con il cuore gonfio di gratitudine di Elisabetta Lippi, titolare insieme al marito Paolo Monaci del ristorante ’La Galera’, nella centralissima via Roma. E’ stato per il loro intervento rapido e senza badare alle fiamme se i danni non sono risultati ancora più gravi. “Ho tecnici e operai qui a lavoro, credo che serviranno venti giorni, forse anche un mese per sistemare tutto. Ovviamente danneggiato l’impianto elettrico”, racconta la proprietaria. Nonostante l’incendio della cappa della cucina, ha comunque potuto toccare con mano che esiste ancora solidarietà fra i cittadini. Che anche di fronte a una situazione di pericolo si può ricevere aiuto e sostegno da chi, magari, in quel momento può limitarsi semplicemente a scappare, mettendosi al sicuro. “Questa è una cosa che fa piacere. Ribadisco, se non fosse stato per i clienti saremmo davanti ad un disastro”, sostiene Elisabetta Lippi.

Erano le 20.30, il locale pieno. All’interno almeno una quindicina di persone. Molti clienti abituali. ’Ma che c’è stato il terremoto’, ha esclamato preoccupato Paolo Monaci rivolto alla moglie, sentendo un rumore strano. E’ corsa in cucina dove già c’erano le fiamme alte. Un fronte di circa un metro di larghezza. “Ho subito avvertito i clienti di andare via per l’incendio. Ma nessuno l’ha fatto. Si sono invece messi a cercare di domare le fiamme”, racconta la titolare. Qualcuno ha aperto le finestre perché all’interno non si respirava dal fumo. “Avevo accanto mio marito e non lo vedevo”, conferma Elisabetta. Chi correva a prendere gli estintori, una decina almeno quelli utilizzati per domare le fiamme. Un giovane ha usato una scala per salire in alto ed aggredire anche da lì l’incendio. Ed un uomo che aveva una ditta ha portato lì un macchinario per liberare il locale dal fumo. Lavoro di squadra di un gruppo di piccoli ’eroi’ che ha reso inutile l’arrivo dei vigili del fuoco, subito allertati.

Un bello spavento per i titolari ma anche una splendida storia di solidarietà che di questi tempi è merce rara. ’La Galera’ presto riaprirà i battenti e troverà certo il modo di alzare il calice con i suoi affezionati clienti. Che ringrazia di cuore.