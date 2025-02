Appartamento a fuoco, tragedia a Vaiano: muore un’anziana

Vaiano (Prato), 20 febbraio 2025 – Tragedia a Vaiano, nella zona di Gabolana: una donna di 81 anni è morta nell’incendio della sua abitazione.

E’ successo questa mattina in via Manzoni: ancora da accertare le cause del rogo e anche l’integrità dello stabile. Sono all’opera i vigili del fuoco.

Sul posto anche il 118, che ha portato al pronto soccorso dell’ospedale “Santo Stefano” il figlio della donna morta nell’incendio. Presenti anche i carabinieri e la sindaca di Vaiano, Francesca Vivarelli, che – in segno di lutto – ha annullato la presentazione del Carnevale vaianese che era prevista per questa mattina.