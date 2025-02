Fiamme nella stazione di Gragnola. I residenti danno l’allarme

Paura martedì sera a Gragnola, quando attorno alle 20 alcune persone nei pressi di un esercizio pubblico della borgata hanno scorto una densa nuvola di fumo provenire dallo stabile della locale stazione ferroviaria, posta di fronte. E’ stato dato subito l’allarme e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Aulla, unitamente alla Protezione Civile di Fivizzano e ai carabinieri di Monzone. A quanto pare, si sarebbe trattato di un incendio doloso: qualcuno infatti, dopo aver ammassato dei cartoni all’interno della sala di attesa, vi avrebbe dato fuoco senza farsi degli scrupoli. L’edificio, così come altri lungo la tratta ferroviaria Aulla-Lucca, era stato ristrutturato in questi ultimi anni e le fiamme – prima di essere domate, hanno danneggiato l’impianto elettrico interno in più punti e annerito le pareti dell’immobile.

"E’ stata una fortuna che qualche abitante di Gragnola, nonostante ormai fosse notte, si sia accorto di quanto stava accadendo e abbia dato l’allarme – dice Maurizio Pietrini presidente della Protezione Civile – il piano sopra la sala d’aspetto, su richiesta del sindaco Giannetti, in questi ultimi anni è divenuto un distaccamento della nostra Protezione Civile; vi sono conservate attrezzature da avere a disposizione in caso d’urgenza nelle borgate della Valle del Lucido. Sarebbe stato un danno molto elevato se l’incendio avesse raggiunto il piano superiore, distruggendo gli arredi della nostra sede e le tante attrezzature che vi sono conservate. Ringrazio quindi i vigili del fuoco per il tempestivo intervento, i carabinieri, i nostri volontari e Giovanni Poleschi già vicesindaco e attuale presidente del consiglio comunale corso in aiuto".

