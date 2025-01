Il treno è in ritardo?. No rimborsi ai pendolari

Brutta sorpresa per i pendolari della Valdelsa che viaggiano in treno. Non avranno diritto al bonus previsto in caso di ritardi e disagi. Trenitalia ha appena pubblicato la tabella del mese di dicembre 2024 relativa all’indice di affidabilità delle varie tratte regionali. La Siena Firenze ha raggiunto quota 98,51 per cento. Visto che il bonus scatta quando l’indice è inferiore al 98 per cento, i pendolari di questa linea non avranno lo sconto sugli abbonamenti che scatta quando si verificano disservizi vari come ritardi, cancellazioni di treni e disavventure varie.

Una notizia, quella del mancato indennizzo, che ha creato un certo malcontento nel Comitato pendolari Valdelsa, un popolo di lavoratori e studenti che viaggia tutti i giorni sulla critica linea ferroviaria Siena Firenze. In base al contratto di servizio stipulato a suo tempo tra Regione e, per gli abbonamenti mensili è prevista una riduzione del 20%; per quegli annuali del 10% di 1/12 dell’abbonamento per ciascun mese di mancato raggiungimento dell’indice di affidabilità della linea; per gli abbonamenti annuali Pegaso riduzione del 7,5% di 1/12 della sola tariffa extraurbana per ciascun mese di mancato raggiungimento dell’indice di affidabilità della linea.