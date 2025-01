Il Rotary ha donato bandiere tricolore al Comune di Montepulciano

Il volontariato cambia pelle. Non si può più pensare ai Rotary Club come associazioni che si riuniscono periodicamente, a cena, ed enunciano buoni principi. Ora anche gli eredi di Paul Harris, il fondatore della ‘ruota dentata’, stanno in mezzo alla società, ne percepiscono i bisogni e si adoperano per soddisfarli, traendo motivazione proprio dal nuovo ruolo. Il già attivissimo Rotary Club Chianciano-Chiusi-Montepulciano è un esempio di questa mutazione. Accolto in Comune, a Montepulciano, dal sindaco Michele Angiolini per la consegna di bandiere italiane, omaggio legato alla ricorrenza del 7 gennaio, Giornata del tricolore, il Presidente Carlo Salvioni, accompagnato dalle socie Buracchi e Carbè e dai soci Berna e Contucci, ha annunciato che il club ha creato, al suo interno, una fondazione, status indispensabile per far parte del ‘terzo settore’ e accedere quindi a tutta una serie di attività, prima tra tutte la co-progettazione, potendo avere come partner anche la pubblica amministrazione. Sei i vessilli donati, per essere utilizzati in sostituzione di quelli che l’esposizione all’aperto, al di fuori dei palazzi pubblici, inevitabilmente deteriora; per questo il materiale scelto è una tela nautica, particolarmente resistente, anche alla tenuta nel tempo dei colori. Medesimo omaggio sarà fatto, secondo un calendario ancora da definire, agli altri due Comuni di pertinenza del club, ovvero Chianciano Terme e Chiusi. Angiolini, insieme al vice-Sindaco Garosi e all’Assessora Barbi, ha espresso riconoscenza per il dono che ha un forte valore simbolico, rappresentando i valori nei quali si riconosce il Paese. Il Sindaco ha riconosciuto al club Rotary locale un notevole attivismo, soprattutto in campo sociale e culturale, aggiungendo che "l’associazione è utile per individuare e raggiungere le esigenze che manifesta il territorio con un’agilità che la Pubblica Amministrazione, per le sue regole, non può avere".

Diego Mancuso