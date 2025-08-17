Il priore Alberto Benocci commosso: "C’era solo un piano A: vincere. Il trionfo? Ci ho sempre creduto"

La storia a piccoli passi

Cronaca
17 ago 2025
CRISTINA BELVEDERE
Cronaca
L'uomo che guida la Contrada dei Servi celebra il successo che arriva dopo 15 lunghi anni "Chi era bambino nel 2012 ora è cresciuto e può vivere questo momento con più consapevolezza".

Alberto Benocci, priore del Valdimontone, arriva alla Basilica dei Servi circondato dal suo popolo in festa. Dopo 15 lunghi anni di attesa, la Contrada è tornata a vincere il Palio dell’Assunta. Benocci ha gli occhi che brillano, anche se ammette "un po’ di stanchezza". Il lavoro svolto in questi giorni dalla dirigenza del Valdimontone è stato impegnativo, ma alla fine i risultati sono arrivati. E, a quanto pare, non del tutto inattesi.

"C’era solo un piano A: vincere – le parole del priore –. Stasera sto vivendo emozioni molto forti. Io sono un contradaiolo come gli altri, ma devo ammettere che quella di oggi è stata una grande vittoria".

Il popolo dei Servi gli passa accanto, lo abbraccia, gli stringe la mano e lo ringrazia. Lui ammette: "Ci ho sempre creduto. Siamo una contrada coesa, unita e forte – ha sottolineato Benocci –. Sono molto felice di un fatto: chi ha vissuto l’ultima vittoria del 2012 era un bambino, oggi invece può goderne con maggiore consapevolezza, perché è diventato adulto".

Infine le dediche alla moglie e ai figli, ma il pensiero del priore va in particolare a una persona a lui cara: "Dedico questo Palio a mia sorella, che ho perso da poco. Sono sicuro che dall’alto abbia guardato la Carriera e ci abbia protetto".

Benocci è stato eletto priore del Valdimontone nel gennaio del 2024, dopo averi ricoperto la carica di vicario. Ha assunto la guida della contrada dopo Lucia Cresti.

