Il priore Alberto Benocci commosso: "C’era solo un piano A: vincere. Il trionfo? Ci ho sempre creduto"

Alberto Benocci, priore del Valdimontone, arriva alla Basilica dei Servi circondato dal suo popolo in festa. Dopo 15 lunghi anni di attesa, la Contrada è tornata a vincere il Palio dell’Assunta. Benocci ha gli occhi che brillano, anche se ammette "un po’ di stanchezza". Il lavoro svolto in questi giorni dalla dirigenza del Valdimontone è stato impegnativo, ma alla fine i risultati sono arrivati. E, a quanto pare, non del tutto inattesi.

"C’era solo un piano A: vincere – le parole del priore –. Stasera sto vivendo emozioni molto forti. Io sono un contradaiolo come gli altri, ma devo ammettere che quella di oggi è stata una grande vittoria".

Il popolo dei Servi gli passa accanto, lo abbraccia, gli stringe la mano e lo ringrazia. Lui ammette: "Ci ho sempre creduto. Siamo una contrada coesa, unita e forte – ha sottolineato Benocci –. Sono molto felice di un fatto: chi ha vissuto l’ultima vittoria del 2012 era un bambino, oggi invece può goderne con maggiore consapevolezza, perché è diventato adulto".

Infine le dediche alla moglie e ai figli, ma il pensiero del priore va in particolare a una persona a lui cara: "Dedico questo Palio a mia sorella, che ho perso da poco. Sono sicuro che dall’alto abbia guardato la Carriera e ci abbia protetto".

Benocci è stato eletto priore del Valdimontone nel gennaio del 2024, dopo averi ricoperto la carica di vicario. Ha assunto la guida della contrada dopo Lucia Cresti.