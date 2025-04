Il Chianti attira imprenditori. Ecco le nuove attività ristoranti e vinerie d’eccellenza

Dinamismo a tavola. Con la bella stagione in fase di decollo, l’offerta ristorativa nei comuni del Chianti senese si rinnova e contempla nuove aperture.

Succede soprattutto a Castellina in Chianti, dove a fronte di un’offerta di “mangia&bevi” già cospicua sono numerose le novità della primavera 2025. Intanto la storica macelleria Stiaccini nel cuore del paese raddoppia con un rinnovato piano superiore, aperto a pranzo e a cena, dove gustare la carne scelta direttamente dal banco e con la suggestiva possibilità di mangiare sotto le stelle.

A pochi passi, sempre lungo via Ferruccio, nuovo spazio “I grani di Squarcialupi” dedicato soprattutto alla valorizzazione di grani antichi dell’omonima tenuta che produce vino: di fatto un secondo ristorante, aperto proprio davanti all’altro, la Taverna, della stessa proprietà.

Solo nella parte più centrale del paese si contano oltre 10 tra ristoranti e luoghi di somministrazione varia e 4 enoteche: ce n’é per tutti i gusti.

Perfino troppi obietta qualcuno dei paesani che lamenta la mancanza di altri tipi di punti vendita o servizi pensati per i residenti. L’altra novità in Limited sharing in arrivo a Castellina in Chianti riguarda l’azienda vitivinicola Brancaia che sta aprendo una vinosteria in uno spazio precedentemente occupato da una banca, all’inizio del paese: i lavori sono in corso con ricerca di personale in corso.

Per l’azienda che produce Chianti Classico si tratterà di un secondo spazio dedicato al gusto, dopo quello immerso nei vigneti al confine tra i comuni di Castellina e Radda. I bilanci si faranno a fine stagione, ma certo l’offerta è sopra la media.

Più stabile, invece, la proposta negli altri comuni del Gallo Nero senese: meno novità si registrano a Gaiole e Radda in Chianti mentre a Castelnuovo Berardenga il principale cambiamento riguarda la cucina di San Felice, azienda vinicola con ristorante di alta qualità, dove proprio dal Castello di Spaltenna di Gaiole in Chianti è arrivato il cuoco stellato greco Stelios Sakalis.

