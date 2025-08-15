Il caso dei grembiuli colorati: "Ogni bambino potrà indossare quello che vorrà, anche senza"

Giacomo Grazi, (foto) torritese purosangue, da oltre undici anni (lui che ne ha quarantasette) alla guida del suo Comune sotto le insegne del centrosinistra, interviene dopo che la ‘bufera’ provocata dai grembiulini colorati ha coinvolto l’intera Amministrazione ed è arrivata a far dire: "Il sindaco di Torrita obbliga i bambini a mettere i grembiuli rossi, verdi o gialli". "Non è affatto vero" replica Grazi. "Premesso che ogni bambino potrà indossare il grembiulino che vorrà, anche rosa o blu, o anche non portarlo affatto, purché d’accordo con la Dirigente scolastica - precisa il Sindaco -, chi ha sollevato questa inutile polemica non ha capito lo spirito dell’iniziativa: noi non vogliamo inculcare diversi modelli culturali o sociali, ma far capire che il rosa non è solo delle bambine e il blu dei bambini; i colori sono tutti buoni, così come buone sono tutte le attività e le professioni, un maschio che fa le pulizie di casa va bene al pari di una donna che lavora in officina". Grazi è sempre andato controcorrente: il suo nome rimane legato al ‘famoso’ senso unico di Via Mazzini (2016), operazione ora ammirata anche dai Comuni vicini, in cui riuscì a ribaltare un’opinione pubblica che gli era tutta contraria. Ultima impresa, aver raccolto 334mila euro per non tagliare fuori dal traffico l’area durante i lavori di ricostruzione del ponte sulla Foenna, con un ponte provvisorio. "Alla fine dell’anno scolastico passato – racconta Grazi – abbiamo pensato a quale pensiero far trovare ai bambini di tre anni che avrebbero iniziato a frequentare la scuola dell’infanzia: in passato erano state le mascherine-baby o le borracce, stavolta abbiamo pensato ai grembiulini colorati, per rispondere agli stereotipi legati al genere, e abbiamo acquistato quelli che abbiamo trovato in commercio, senza pensare a chissà quali messaggi o codici, legati alle tinte. E anche in questo caso avevamo ricevuto il consenso della dirigente scolastica". Dopo aver incassato la solidarietà e l’incoraggiamento, tra le altre, dell’assessora regionale Alessandra Nardini e della Sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni, presidente Anci Toscana, il Sindaco di Torrita non si sottrae neanche all’attacco politico, utilizzando l’arma del paradosso: "Mi dispiace per l’On. Nisini, della Lega, che non ha capito l’oggetto del contendere ed ha sopravvalutato tutta la vicenda; ora dovrei trovare il modo di ringraziarla, magari con un bonifico, ma tutta la pubblicità che ci ha fatto veramente non ha prezzo".

Diego Mancuso