Il 27 febbraio. Consiglio aperto sul lavoro

In un momento complicato per il mondo del lavoro senese, con la decisione di Beko di chiudere a fine 2025 lo stabilimento di viale Toselli e le vertenze in atto sul territorio provinciale, il presidente del consiglio comunale Davide Ciacci (foto) aveva comunicato, il 28 novembre scorso, di voler convocare un Consiglio comunale monotematico sul lavoro.

La decisione è stata confermata durante la seduta consiliare di ieri, quando Ciacci ha annunciato: "Il 27 febbraio si terrà il Consiglio monotematico al quale sono invitati rappresentanti istituzionali, sindacati, associazioni di categoria, lavoratori e cittadini. Sarà l’occasione per parlare delle crisi presenti sul nostro territorio – le parole del presidente del Consiglio comunale – cercando di portare un contributo concreto alla loro soluzione".

Il Consiglio monotematico sul lavoro arriva dopo che nelle settimane passate una delegazione di operai e sindacalisti del sito Beko di viale Toselli aveva partecipato alla massima assiste cittadine, portando uno striscione sulla vertenza in atto.

L’appuntamento dedicato al lavoro si terrà, come detto, il 27 febbraio, ovvero pochi giorni dopo la nuova riunione del tavolo al ministero delle Imprese e del made in Italy, in calendario lunedì 24 febbraio.

Dal tavolo a Roma emergeranno ulteriori elementi che saranno senza dubbio al centro della discussione in Consiglio.