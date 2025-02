Il 26 febbraio l’Open Day: "Qui si imparano 14 lingue. Aumentano i doppi titoli"

Il 26 febbraio l’Università per Stranieri apre le porte della sede di piazza Carlo Rosselli alle future matricole. A partire dalle 8:30 le aspiranti matricole potranno immergersi nella vita universitaria e culturale dell’Ateneo, scoprendone l’offerta didattica, i servizi del Diritto allo Studio e seguendo lezioni e laboratori di varie discipline.

Sono 14 le lingue attualmente insegnate: al cinese, giapponese, arabo, portoghese, catalano, francese, inglese, spagnolo, russo, coreano, tedesco e ucraino, si sono aggiunti il turco e la lingua swahili e culture africane. Si arricchisce il ventaglio dei Doppi Titoli: ai 10 percorsi già presenti con Atenei di Francia, Germania, Cina, Corea, Vietnam e Russia, a partire dall’anno accademico 2025/2026 entrerà a far parte dell’offerta internazionale il Doppio Titolo con la Ludwig- Maximilians-Universität di Monaco di Baviera (Germania).

Dal prossimo anno accademico, inoltre, sarà attivo anche il corso di laurea triennale in “Decolonizzazione e sostenibilità: ambiente, paesaggi, patrimonio culturale”. "Quest’anno, come e più di altri anni, l’Università per Stranieri di Siena apre le sue porte a studentesse e studenti futuri – sottolinea Valentino Baldi, delegato del Rettore all’orientamento, – e l’Open Day sarà l’occasione per conoscere docenti, staff amministrativo e tutte le persone che animano la comunità della Stranieri. Dalle 8.30 alle 12.30 si svolgeranno le presentazioni dell’offerta formativa, delle lingue straniere insegnate e delle possibilità di mobilità estera. Tutte le lezioni, inoltre, saranno aperte, in modo da offrire, a chiunque voglia, la possibilità di partecipare".