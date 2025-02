I giovani approdano su Rai Uno

I giovani del Comune di Cetona diventano protagonisti del nuovo format televisivo Rai, per dare voce agli adolescenti e ai loro interessi. La puntata dedicata ai giovani del comune andrà in onda su RaiUno sabato primo Marzo alle 10. Il Comune di Cetona diventa protagonista del nuovo format televisivo "Ragazzi fuori", in onda all’interno dell’appuntamento di "Uno Mattina in Famiglia". Una storia di narrazione che coinvolge un piccolo gioiello del sud della provincia, che fa vedere con gli occhi degli adolescenti cosa può significare vivere in un luogo piccolo, dove tutti si conoscono ed è lontano dalle grandi città. Le riprese si sono svolte nella mattina di domenica 23 febbraio e hanno, appunto, messo in risalto i luoghi di incontro dei giovani del territorio, offrendo uno spaccato della loro quotidianità e delle attività sociali e associative che animano tutto il territorio del Comune. Il borgo, con i suoi scorci suggestivi, ha fatto da cornice a un racconto che valorizza l’impegno e la creatività delle nuove generazioni. "Ragazzi fuori" è un format pensato per dare voce agli adolescenti e ai loro interessi, esplorando il loro mondo fuori dall’ambito scolastico e familiare.

Anna Duchini