’Gulp!’ celebra mezzo secolo di moda per bimbi

In una città in cui le attività storiche faticano a resistere, oggi il negozio ’Gulp!’ festeggia 50 anni. L’attività di via Montanini 95, nata il 15 marzo 1975, è un punto di riferimento dell’abbigliamento per bambini, grazie all’impegno delle sorelle Franca e Nella Cini e dell’attuale gestrice Angela Gazzeri. La loro è una storia di donne, di impegno e di amicizia. "L’idea è nata un po’ per caso, insieme a una mia amica con la quale ho aperto questa attività – ha raccontato Franca Cini –. Abbiamo iniziato grazie al consiglio di un’altra amica, che faceva l’indossatrice a Milano. Siamo andate lì a vedere diversi campionari e, seguendo i suoi suggerimenti, abbiamo scelto le migliori ditte italiane dell’epoca. Così abbiamo aperto questa attività".

’Gulp!’ è un negozio di abbigliamento specializzato in moda per bambini e ragazzi, con capi selezionati per fasce d’età che vanno dalla nascita fino ai 16 anni. L’attività è andata avanti nella stessa sede per tutti questi anni, adattandosi ai cambiamenti senza perdere la sua identità. Le marche sono cambiate, ma la cura nella selezione e la ricerca della qualità sono rimaste le stesse, reinventandosi per restare al passo con i tempi.

"Io sono arrivata nel 1982, quando l’amica di mia sorella decise di lasciare l’attività per dedicarsi alla famiglia: stava per nascere la sua seconda figlia. Così sono entrata e ci sono rimasta fino a oggi – ha raccontato Nella Cini –. Nel tempo abbiamo sempre cercato di mantenere un buon rapporto qualità-prezzo, scegliendo comunque i marchi migliori disponibili sul mercato".

I 50 anni di ’Gulp!’ coincidono con un periodo difficile per via Montanini, sempre più segnata da chiusure, nuove aperture contestate e tensioni. Se la zona è cambiata, la fedeltà dei clienti al negozio è rimasta nel tempo. E per festeggiare il negozio sarà aperto tutta la giornata e alle 16 ospiterà uno spettacolo teatrale con burattini e storie animate pensato per i più piccoli ed aperto a tutti. "E’ bello vedere che, nonostante i cambiamenti della città, i nostri clienti continuano a sceglierci – ha commentato Angela Gazzei, figlia di Nella – . Alcune nuove attività di basso livello hanno svalutato un po’ la zona di via Montanini e via Camollia, questo purtroppo influisce sulla percezione che hanno i clienti e i turisti del nostro negozio. Però cerchiamo di resistere e di andare avanti, sperando in un futuro migliore".

Eleonora Rosi