Gran Fondo, modifiche alla circolazione

Modifiche alla circolazione nel territorio di Monteriggioni, in occasione, domenica prossima, della Gran Fondo Castello di Monteriggioni. Dalle 15 del 13 marzo 2025 e fino al termine della manifestazione, divieto di sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli nella Piazza Bersaglieri d’Italia (lato destro confinante con via Chiantigiana). Dalle 8 del 15 marzo alle 18 del 16 marzo e comunque fino al termine della manifestazione, divieto di sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli nel parcheggio di Via/Piazza Risorgimento (lato Via Chiantigiana), Via Casa Giubileo; Via Berrettini; Piazza Bersaglieri d’Italia, Via Vitaliano Gianni. Dalle 6 alle 12 del 16 marzo e comunque fino al termine della manifestazione, divieto di transito in via Vitaliano Gianni, Via Chiantigiana, Via Casa Giubileo; Via/Piazza Risorgimento, Piazza Bersaglieri; Via Berrettini. Dalle 6 alle 15 del 16 marzo, divieto di sosta con rimozione coatta nei parcheggi posti all’inizio di Strada Casa Giubileo, incrocio con la SP 74 di Strove. Dalle 9 alle 14 del 16 marzo divieto di transito a tutti i veicoli compresi quelli di coloro che sono autorizzati all’accesso alla ZTL del Castello in Piazza Dante. Alighieri, Via e Piazza I Maggio, Largo Fontebranda e Strada Comunale di Monteriggioni (da parcheggio Cipressino eccetto residenti e da lato cimitero fino ad intersezione con Porta Fiorentina) e nel tratto compreso della S.R. 2 Cassia Nord dal Km. 239+200 al Km, 240+800.