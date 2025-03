Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sarà a Piancastagnaio venerdì 28 per partecipare al convegno organizzato dall’amministrazione comunale dal titolo “Geotermia e sviluppo sostenibile“ che inizierà alle 17 al teatro comunale Vittorino Ricci Barbini. Un pomeriggio di confronto sulle problematiche geotermiche alla luce della nuova convenzione Regione Enel sullo sfruttamento energetico. Molti gli ospiti e relatori a iniziare dal sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi, la dottoressa Adele Manzella geofisica e primo ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche, Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora e delegato Anci regionale per il settore geotermia, Letizia Marsili, ordinario del dipartimento di Scienze fisiche della terra e dell’ambiente dell’Università di Siena, Alessandro Sbrana, dipartimento Scienza della terra dell’Università di Pisa, Roberto Parri, ex responsabile esercizio impianti geotermici Enel Green power, Riccardo Corsi, vice presidente Unione geotermica Italiana. Conclusioni e saluti finali da parte del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Moderatore Luca Aterini, caporedattore greenport.it, quotidiano dell’ecologia e dell’economia sostenibile. Sarà un momento importante in vista delle nuove iniziative che il Comune di Piancastagnaio sta programmando attraverso la geotermia e gli usi plurimi attraverso lo sfruttamento.