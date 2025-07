"Suicidio medico assistito. Subito la legge"

Dopo il primo caso di suicidio assistito in Toscana dall’approvazione della legge regionale, impugnata dal Governo, il dibattito sul fine vita è molto acceso anche sul nostro territorio. Anche perché abitava a Chiusi Daniele Pieroni (foto), il 64enne poeta e scrittore che il 17 maggio ha scelto di mettere fine ai suoi giorni e alle sue sofferenze con il suicidio medico assistito. Sulla delicata questione si registra l’intervento della Sno (Scienze neurologiche ospedaliere), società che rappresenta neurologi, neurochirurghi e neuroradiologi e ospedalieri italiani. Del direttivo fa parte il dottor Paolo Zolo, del Comitato etico Asl Toscana Sud Est "Diritti Sospesi: leggi bloccate in Parlamento e sentenze della Consulta Costituzionale inascoltate – afferma Sno –. Sulla necessità di veder riconosciuta ai pazienti neurologici il diritto a un fine vita dignitoso senza dolore o ulteriore sofferenza, rivolgiamo un appello al Parlamento, alle forze politiche, alle Regioni, alla comunità sanitaria, alla scienza della salute, ai cittadini per garantire cure palliative adeguate come competenze e come risorse alla promozione del benessere dei pt neurologici nel fine-vita; per approvare con sollecitudine una legge sul suicidio medico assistito in sintonia con le indicazioni della Corte Costituzionale, tenendo conto anche delle esperienze avviate con successo su tali indicazioni". Sno chiede inoltre che venga attuata "pienamente la legislazione sanitaria già approvata per l’attuazione dei diritti costituzionali alla salute", "valorizzata maggiormente la assoluta centralità del Servizio sanitario nazionale anche nel potenziamento dei percorsi e dei presìdi impegnati nel fine vita", e che si sviluppino "progetti di ricerca in campo sanitario e farmacologico, per far crescere la qualità assistenziale e terapeutica delle cure palliative".

Marco Brogi