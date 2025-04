Fondovalle Poggibonizio. Protocollo dei comuni interessati dalla Francigena

Un protocollo tra i comuni interessati dal percorso della Francigena e un lavoro in corso con la Regione per ulteriori sviluppi. Cresce a Poggibonsi il percorso di collegamento alla via Francigena denominato Fondovalle Poggibonizio, un itinerario di circa 28,5 chilometri che parte nel territorio di San Gimignano, attraversa Poggibonsi, si collega quindi a Bellavista e a Staggia Senese e lì si dirama in due tronconi: uno che va verso Castellina Scalo e si conclude a Monteriggioni, l’altro termina ad Abbadia Isola.

"Stiamo portando avanti un progetto di rete coinvolgendo in un protocollo i Comuni interessati e quindi Monteriggioni, San Gimignano, Colle di Val d’Elsa – dice l’assessora al turismo Lisa Valiani – e l’ obiettivo è condividere l’unità di intenti per riconoscere il tracciato ai fini di una sua promozione nei circuiti del turismo lento e sostenibile".

"Il lavoro prosegue per valorizzare i percorsi storici presenti sul territorio – continua Valiani – e in tal senso la Fondovalle Poggiobonizio è il cuore dell’intero progetto perché collega la via Francigena alla via Romea Sanese tramite la via del Sale con un percorso di circa 14 chilometri che stacca a Poggibonsi al Castello della Magione per arrivare a Castellina in Chianti".

La Fondovalle Poggiobonizio è frutto di un impegno corale in collaborazione con l’Associazione Toscana delle Vie Francigene e con la Comunità Toscana del Pellegrino, oltre che con la Regione. "Il nostro impegno per promuovere il turismo lento e sostenibile - aggiunge l’assessora - rappresenta una opportunità di crescita per la nostra comunità e per il nostro territorio in cui crediamo. Ringrazio i Comuni valdelsani per aver creduto insieme a noi a questa opportunità che intendiamo far crescere ancora grazie anche a un intenso lavoro che stiamo portando avanti con la Regione".

Inoltre domani Poggibonsi ospiterà un importante evento dal titolo "JJ 2025 Joelette & Jubilee una carovana inclusiva" che vedrà come protagonisti assoluti persone diversamente abili, impegnati a percorrere, insieme ai propri accompagnatori, una parte dell’itinerario della Fondovalle Poggiobonizio, da San Gimignano a Poggibonsi. Lo faranno con l’ausilio di particolari carrozzine da trekking che consentono loro di partecipare all’escursione in totale sicurezza e comfort.