Fondazione Biotecnopolo Siena, importante riconoscimento per il ricercatore Andreano

Siena, 4 settembre 2025 – La Fondazione Biotecnopolo di Siena rafforza il suo ruolo di centro di ricerca innovativo a livello europeo. Il ricercatore Emanuele Andreano, responsabile del laboratorio di serologia e immunologia della Fondazione è stato selezionato dall’European Research Council tra i vincitori degli ERC Starting Grants 2025.

Il finanziamento permetterà ad Andreano di avviare un gruppo di ricerca indipendente, di formare nuove competenze e di sviluppare attività di alto impatto. Non si tratta soltanto di un traguardo individuale, ma anche di un risultato che rafforza la capacità della Fondazione di contribuire alla crescita di una comunità scientifica competitiva e aperta al futuro.

La Fondazione Biotecnopolo di Siena ha come mission quella di promuovere la ricerca di eccellenza e rafforzare il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale. Il successo ottenuto da Andreano dimostra la concretezza di questa visione e ne rappresenta un passaggio importante.

A dare notizia del risultato è stata la Fondazione Biotecnopolo di Siena, in una nota congiunta del Direttore Generale Gianluca Polifrone e del Direttore Scientifico Rino Rappuoli: «Questo riconoscimento conferma la centralità della Fondazione Biotecnopolo nello sviluppo di un ecosistema della ricerca moderno e competitivo. La nostra missione è attrarre e sostenere giovani scienziati di talento, offrendo loro strumenti e condizioni adeguate. Investire nei giovani significa rafforzare il ruolo dell’Italia in Europa e contribuire al progresso collettivo».

Con questo risultato la Fondazione Biotecnopolo di Siena consolida il proprio percorso di sviluppo e si conferma come piattaforma di eccellenza in grado di unire ricerca, formazione e innovazione.