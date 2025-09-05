Artisti emergenti. Contest per i giovani. Una finale per sei

Dopo una selezione fra oltre cento candidature sono stati annunciati i nomi dei selezionati ufficiali per "Siena Suona con ME(I)", il nuovo contest dedicato a solisti e band emergenti di Siena e della Toscana, promosso dal MEI – Meeting degli Indipendenti con Associazione Siena Città della Musica e in collaborazione con I Propositivi.

La giuria ha scelto i sei finalisti: Provvedi, SoloGemma, Bulls, A Tra Poco, Spoil Theater e Federica Marinari. Segnalazioni speciali sono andate anche per Dettalele, C’esco, 21 Grammi e I Lolli, quattro artisti e band che si sono distinti per originalità e potenziale artistico. La finalissima si terrà il 20 settembre in Fortezza, con esibizioni live che daranno spazio ai nuovi talenti del territorio. Un appuntamento che unisce musica, giovani e territorio, confermando Siena come una delle città più vivaci per la scena emergente e indipendente italiana.

La finale dei selezionati, a partire dalle 21 a ingresso libero, ospite Filippo Graziani con la sua band nell’omaggio al padre Ivan Graziani con il suo tour Ottanta mentre in apertura ci saranno i Deschema, la indie band arrivata fino a Sanremo Giovani e al Sanremo Giovani World Tour che li ha portati con dieci tappe in giro nei cinque continenti, e coglieranno l’occasione per presentare le loro nuove produzioni.

Per il pomeriggio si sta lavorando a un workshop gratuito per tutti gli iscritti al contest, con operatori e esperti del settore musicale, aperto a tutti i musicisti e giovani interessati. Occasione per ascoltare alcune nuove realtà del territorio, ma anche per apprezzare Filippo Graziani, con il suo "Ottanta, buon compleanno Ivan", un racconto musicale potente, intimo e travolgente, attraverso i brani più amati di Ivan Graziani ma anche quelli meno noti, scelti con cura da Filippo per offrire uno sguardo personale e autentico sull’universo creativo del padre.