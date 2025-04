Fiori d’arancio, tutti i servizi online. Così l’amore diventa business

Dimenticate le fughe d’amore a Las Vegas o le cerimonie sulla spiaggia alle Hawaii: oggi chi sogna un "Yes, I do" ("Sì, lo voglio") lo fa sotto un uliveto della Valdelsa o tra le vigne del Chianti. Americani, inglesi e australiani stanno impazzendo per sposarsi in Italia; la Toscana e la provincia di Siena sono una delle mete più ricercate. Lo abbiamo scoperto a uno degli eventi più esclusivi della settimana organizzato da ‘La Lista’. Si tratta di una piattaforma per coppie provenienti da tutto il mondo, che stanno pianificando il matrimonio in Italia.

La kermesse si è tenuta vicino Radicondoli nell’elitario ‘Podere Tesoro’, un nome che dice già tutto, non a caso durante i lavori di ristrutturazione è stata addirittura trovata una tomba etrusca. Le ideatrici della piattaforma sono Lucy e Danielle di ’Wiskow and White wedding planning agency’. Danielle con il suo stile semplice e raffinato alla domanda perché sposarsi in Italia mi mostra la distesa verde delle colline valdelsane all’esterno della struttura. Nessun quadro alle pareti, bastano i grandi archi a vetro e il sole che lentamente si nasconde dietro il poggio. Per cavalcare l’amore, è stato messo in piedi un evento con oltre 300 membri provenienti da tutta Italia: c’è la wedding planner con tacchi a spillo affilati come lame, ma c’è anche la tenera signora inglese che si offre di dipingere le varie scene dello sposalizio. Un vero e proprio raduno di fornitori, creativi, stilisti, cuochi e acchiappasogni matrimoniali, tutti uniti per dire: "Mi sono sposato in Toscana".

"Questo evento ha come obiettivo dare la possibilità ai membri di ’La Lista’ di fare networking, incontrarsi tra fornitori rafforzare il senso di communità", affermano le organizzatrici e fondatrici della piattaforma, che nasce il 14 febbraio del 2021 come risposta al bisogno di rassicurare le coppie nelle scelte di location indicando loro fidati fornitori in seguito alle restrizioni imposti dalla pandemia. "Tutto è iniziato qui in Toscana, perché avevamo già i nostri fornitori più fidati e una stretta collaborazione con molte location, poi pian piano abbiamo scoperto anche altre regioni – continuano le fondatrici –. La Toscana rimane sempre una delle mete preferite e in particolar modo la provincia di Siena".

‘La Lista’ è arrivata in poco tempo ad oltre un milione di euro di prenotazioni tramite il sito. Per dare l’idea di quanto siano disposti a spendere per un matrimonio in Valdelsa, si parte da una base di 70mila euro per arrivare a quasi 300mila euro, compreso uno sposo che ha "regalato" 15 minuti di John Legend a sua moglie. Da considerare che ‘La Lista’ per questo 2025 ha deciso di realizzare due eventi significativi: uno a Londra e uno in Toscana. ’La Lista’ è così diventata un punto di riferimento non soltanto per coppie pianificando il loro matrimonio in Italia, ma anche per wedding planners di tutto il mondo.

"Quello dei matrimoni è diventato un grande business per le strutture e per tutti i fornitori, l’importante è fa ricadere i servizi sul territorio – affermano Lucy e Danielle di Wiskow and White –. I costi per un cliente americano o inglese sono ancora fattibili. Nei loro Paesi un matrimonio tende ad avere un costo superiore. Generalmente un matrimonio in Italia può durare tre giorni, ma spesso gli invitati vengono in Toscana per una settimana. A volte vengono in Italia e in Toscana per sposarsi nella loro terra di origine, altri invece considerano la zona centrale per gli spostamenti". I periodi più richiesti vanno da giugno a settembre, l’inverno ottiene notevole successo. Intanto ‘La Lista’ pensa ai prossimi matrimoni trasformando la Valdelsa e la provincia di Siena in un luogo da sogno dove sposarsi.

Lodovico Andreucci