Finiti i lavori alla residenza di San Miniato, posti letto per 160 studenti

La residenza universitaria in via De Nicola a San Miniato dell’Azienda Dsu Toscana ritorna ad ospitare gli studenti universitari dopo che sono stati completati, nel secondo lotto della struttura, gli interventi di manutenzione per la certificazione prevenzione incendi. Avviate, di conseguenza, le procedure per la convocazione di 160 studenti che erano in attesa del posto letto nella graduatoria e che già da oggi potranno popolare l’immobile.

La riapertura segue di poco quella dell’altra residenza senese, Fontebranda, interessata da lavori analoghi e riattivata il 3 febbraio. Il ripristino delle residenze di San Miniato e di Fontebranda interessano 237 universitari aventi diritto e si vanno ad aggiungere a quelli presenti nelle ulteriori 8 case dello studente fra Siena e Monteriggioni per un totale di oltre mille alloggi.

Il ripristino di queste strutture permetterà lo scorrimento della graduatoria degli idonei rimasti privi di assegnazione, con il possibile esaurimento a breve della lista di attesa, con il riallineamento all’anno scorso quando le ultime convocazioni furono effettuate alla fine di gennaio. Gli aventi diritto in attesa di convocazione, che ricorrono a un alloggio in affitto nel mercato della locazione privata con contratto regolare, possono presentare domanda di contributo affitto di circa 250 euro al mese.

"Finalmente siamo arrivati alla conclusione degli interventi negli edifici di Fontebranda e De Nicola – sottolinea il presidente del Dsu, Marco Del Medico –. Recuperiamo così oltre 230 posti letto che permetteranno di esaurire rapidamente la lista degli ultimi aventi diritto. Ciò dimostra la sostanziale presenza in città di un numero di posti alloggio pubblici adeguato alla richiesta del segmento studentesco specifico a cui si rivolge il Dsu e che non esista una emergenza abitativa per questa utenza sul territorio senese".