È stata premiata la start up dei fratelli Rocchi

La Fondazione Italia - Usa ha premiato la startup chiusina Rocchi Technologies srl dei fratelli Federico e Francesco per essersi distinta per competitività, visione globale e capacità di affrontare le sfide del mercato internazionale. La cerimonia ufficiale di premiazione si è svolta alla Camera. Ai fratelli Rocchi le congratulazioni dell’amministrazione locale e del sindaco Gianluca Sonnini che li ha ricevuti nella sala del consiglio.

"Stiamo sviluppando un dispositivo - spiega Federico Rocchi - che, grazie alla cancellazione attiva del rumore e all’intelligenza artificiale, è in grado di ridurre l’inquinamento acustico ai lati di ferrovie, aeroporti, autostrade e non solo. Vale anche per le abitazioni private. Tutto questo è possibile senza l’uso dei pannelli fonoassorbenti fisici, ma in base al principio dell’interferenza distruttiva tra onde. Quindi si riduce il rumore senza l’uso di barriere fisiche che impattano dal punto di vista visivo e ambientale, oltre agli alti costi".

Una innovazione importantissima con potenzialità straordinarie. Federico e Francesco Rocchi hanno quindi ottenuto questo importante risultato grazie al brillante percorso della loro startup, che lo scorso settembre ha anche rappresentato l’Italia in un programma a San Francisco, nella Silicon Valley, promosso da enti para-governativi. Un’esperienza formativa tra investitori, imprenditori e incubatori d’innovazione, che ha contribuito a consolidare il valore e la visione del loro progetto.

In questi giorni i Rocchi sono a Losanna, in Svizzera, per un altro evento dedicato alle nuove tecnologie assieme alla Regione che li ha selezionati, con particolare riferimento al mondo startup e all’innovazione. "Questo traguardo - ha detto Sonnini - è anche la dimostrazione concreta di quanto il nostro territorio sia una fucina di eccellenze: un luogo dove nascono idee brillanti, si coltivano talenti e si costruisce il futuro con passione e determinazione".

Massimo Montebove