Niente Mociano . La pista non è rimessa a posto

Già sono state poche le occasioni per vedere i cavalli. Se anche la pista di Mociano non viene tenuta in ordine dal Comune e rimessa a posto celermente dopo i temporali per consentire a chi vuole di andare a galopparci, è normale che salgano i malumori. Come ha reso noto il Comune il 22 aprile scorso, l’apertura per l’addestramento individuale sarebbe stata mercoledì e venerdì. Ebbene già il 16 maggio non è stato possibile utilizzarla dopo un periodo di stop per il meteo, con conseguenti malumori. Sembrava che sarebbe stato tutto ok per oggi. Invece niente da fare. Alcuni proprietari sono andati ieri a dare un’occhiata a Mociano, ben prima che in serata iniziasse a piovere, rendendosi conto che non c’erano le condizioni. Di qui l’auspicio che nei prossimi giorni il Comune faccia il massimo per rendere fruibile il tracciato.

Il maltempo, comunque, condiziona anche le altre manifestazioni visto che è già stato annunciato dalla prefettura di Milano che in caso di allerta meteo gialla, arancio e rossa a Legnano sia il palio che la provaccia, quest’ultima prevista venerdì 23 maggio, saranno annullati e rinviati. Una scelta che sarà collegata alle allerte appunto della protezione civile, assunta direttamente dalla prefettura e non, come in passato, da Fondazione palio, Comune e dai rappresentanti delle forze dell’ordine locali. Per la cronaca, la provaccia vedrà impegnati venerdì prossimo Silvano Mulas (Sant’Erasmo), Alessandro Cersosimo (San Domenico), Giovanni Puddu (San Martino), Alessio Giannetti (La Flora), Nicolò Farnetani (San Magno), Gabriele Puligheddu (San Bernardino), Antonio Mula (Sant’Ambrogio) e Michel Putzu (Legnarello).

La.Valde.