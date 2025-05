Festa del volontariato. A Staggia Senese la Misericordia si racconta

Dedicarsi in maniera disinteressata alle esigenze degli altri, lontano dai riflettori. A questo universo è dedicata una tre giorni, da venerdì a domenica, a Staggia Senese nell’area riservata agli stand. È la nuova edizione della Festa del Volontariato, organizzata dalla Misericordia locale. Un ente che a Staggia Senese ha ripreso l’attività vent’anni or sono e che adesso è presente sul territorio nei diversi campi di azione. Compresa la Protezione civile, un settore che si è formato da non molto e che sarà presentato domenica alle 12 nel cartellone di una kermesse dai numerosi eventi ricreativi, tra musica, divertimento e gastronomia.

Il gruppo della Protezione civile, coordinato da Paolo Piattellini e Roberto Berti, ha già avuto modo di offrire sostegno alla comunità nei periodi di allerta, con un proprio veicolo, un Subaru, acquistato di recente e a disposizione con un apposito carrello, un punto luce, una idrovora e un generatore. Per offrire il giusto apporto all’interno del sistema comunale con le altre associazioni. Un’équipe strutturata, dentro a un percorso di crescita per la Misericordia di Staggia Senese, come rilevano i dati diffusi in questi giorni dal governatore Luigi Bruscoli. Nel 2024, un totale di 816 trasporti sanitari, 427 servizi di carattere sociale, una raccolta alimentare da 460 chilogrammi presso la Coop di Staggia Senese a beneficio dell’Emporio della Solidarietà di Poggibonsi, l’accompagnamento a scuola di giovani con disabilità. Attività dalle quali emerge il contributo dei volontari, che hanno fornito 6.404 ore di servizio sempre nell’arco dei dodici mesi dello scorso anno. Il prossimo obiettivo, l’acquisto di una nuova ambulanza per le esigenze della comunità come rileva ancora Bruscoli, con particolare riguardo alle emergenze. "Confermiamo la nostra attenzione verso la popolazione locale – afferma il governatore – grazie all’apporto dei nostri volontari: 66 coloro che hanno prestato servizio nel 2024, all’interno di una confraternita che conta complessivamente 639 iscritti, in maggioranza donne, 388. Ogni anno un incontro di formazione tenuto da don Stefano Bimbi, il nostro correttore, su tematiche di natura sia etica che spirituale. Secondo il principio che si accorda con l’insegnamento cristiano fondato sui valori del Vangelo".

Paolo Bartalini