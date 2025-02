E’ l’ora di ‘Sbaraccando’. Quaranta negozi del centro danno vita al mercatino

Quaranta attività commerciali danno vita al mercatino dei negozi nel centro storico di Poggibonsi. È un’altra edizione di Sbaraccando , in programma da oggi a domenica per le vie e per le piazze. La tradizionale manifestazione del Centro commerciale naturale Viamaestra, vede le attività aderenti impegnate ad allestire un mercatino con il banco banco predisposto all’esterno del negozio per proporre la merce a prezzi davvero convenienti. Un momento che sancisce la conclusione dei saldi invernali. Nell’occasione, inoltre, i clienti potranno trovare anche un’area gioco nello spazio pedonale di piazza Enrico Berlinguer. Non mancano nel cartellone le specialità gastronomiche: nei pomeriggi di sabato e domenica sarà possibile gustare le frittelle, cucinate sul momento, dagli addetti di Jolly Bar Pasticceria dei fratelli Semprucci, locale di Staggia Senese. Sbaraccando è l’evento commerciale più grande e longevo a cura del Centro commerciale naturale di Poggibonsi con il patrocinio dell’amministrazione comunale e delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti. Una manifestazione caratterizzata da sempre da un notevole afflusso di pubblico dall’intera Valdelsa, anche perché permette ai clienti di individuare ottime occasioni sia per l’abbigliamento che per le calzature, sia per gli accessori che per la biancheria per la casa. "Sbaraccando coincide con il termine della stagione dei saldi invernali – spiega Laura Martelli, presidente dell’Associazione Viamaestra – e consente a tutte le attività commerciali di promuovere i prodotti a prezzi scontati. Sono molti anni che questa manifestazione è presente nel calendario degli aventi, ma possiede ancora un grande richiamo. Ci auguriamo una rilevante affluenza, anche in virtù del lavoro che stiamo portando avanti per promuovere le nostre attività e il centro della città". L’appuntamento è quindi per questo fine settimana ampliato, da oggi a domenica, per cogliere delle opportunità offerte dalle botteghe del Centro commerciale naturale Viamaestra. "E per apprezzare la vivacità del centro storico di Poggibonsi", conclude Laura Martelli nel suo ruolo di presidente dell’associazione organizzatrice.

Paolo Bartalini