’Di là dal fiume e tra gli alberi’, Siena in tv

Domenica 16 marzo, alle 21,30 sintonizzati su Rai5, molti senesi saranno sicuramente davanti allo schermo per la puntata dedicata a Siena di ’Di là dal fiume e tra gli alberi’, il format dedicato alle città italiane della Rai, poi comodamente visionabile su Raiplay. Magari dopo aver assistito alla particolare anteprima all’Accademia dei Rozzi (Sala degli Specchi) alle 17,30 del 15 marzo. Si tratta di un programma che ha come primo scopo attirare l’attenzione su località meno in evidenza oppure, come il nostro caso, scoprire aspetti meno conosciuti. Una sorta di "altra Siena". Il viaggio è condotto dal giornalista Luigi Maria Perotti e prende l’evocativo titolo di "Siena e il senso della vita". Lo stesso autore ci ha messo in evidenza che la puntata dedicata a Siena è piaciuta così tanto che, in sintonia con l’amministrazione comunale e con la stessa Accademia dei Rozzi, la Rai ha voluto sottolineare questo appuntamento con un’anteprima tutta senese.

Il programma ha uno stile garbato pur essendo un documentario di informazione e di inchiesta, a tratti anche poetico, sicuramente raffinato. Nel trailer si intravedono molti personaggi conosciuti: da Duccio Balestracci alla guida e attrice Rita Ceccarelli, passando per luoghi conosciuti come l’Accademia dei Fisiocritici, con Maurizio Bianchini, alla Fortezza Medicea, compresa la stessa Accademia dei Rozzi, senza dimenticare piazza del Campo. Non mancano personaggi della cultura, dello spettacolo e del Palio, con la visita a una scuderia. ’Di là dal fiume e tra gli alberi’ è un format di successo, arrivato alla settima serie. Il taglio è agile, divertente ma con i suoi importanti approfondimenti. Si preannuncia quindi un appuntamento da non perdere, compresa la prima visione, che probabilmente nel pomeriggio sarà ripetuta più di una volta, alla Sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi, sempre più al centro di importanti iniziative culturali.

Massimo Biliorsi