Doppia inaugurazione a Castellina Scalo

Inaugurata a Castellina Scalo la sede dell’Auser e della ‘Corrente Bianconera’. "L’Auser e la Corrente Bianconera adesso hanno un luogo dove poter svolgere al meglio le loro attività- spiega il sindaco di Monteriggioni Andrea Frosini-. Le realtà associative del territorio da sempre rappresentano fondamentali punti di riferimento e di aggregazione per la nostra comunità. Per questo la nostra amministrazione comunale ha sempre garantito supporto e vicinanza".

Erano presenti, oltre al sindaco, la vicesindaca Paola Buti ed alcuni consiglieri comunali. In rappresentanza dell’Auser la presidente Mariagrazia Angelini e per la ‘Corrente Bianconera’ Giuseppe Barone, insieme ai loro associati, Simonetta Pellegrini, collaboratrice dell’Auser regionale, il vicepresidente territoriale dell’Auser e presidente dell’Auser di San Gimignano Paolo Mannucci, che hanno portato i saluti del presidente regionale Renato Campinoti.

Nell’occasione, il comandante della stazione dei carabinieri di Monteriggioni ha annunciato per settembre un incontro della campagna informativa contro le truffe proprio nei nuovi locali delle associazioni.

L’Auser svolge un ruolo molto importante sul territorio, garantendo tanti servizi ai soci: accompagnamento a fare la spesa, compagnia a domicilio, sartoria sociale per il terzo mondo, trasporto anziani e disabili (visite ambulatoriali, disbrigo pratiche), nonni vigili davanti alle scuole e sugli scuolabus, organizzazione di vacanze per anziani, corsi di formazione e aggiornamento in collaborazione con comuni, Asl e altre associazioni, corsi di ginnastica dolce, conferenze mediche.