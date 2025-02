"Corsi d’acqua, il Consorzio sia attivo"

Si è parlato di sicurezza idraulica, ma anche di agricoltura, di ambiente e di sviluppo del territorio nell’incontro tra il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e gli amministratori della Valdorcia. "E’ stato un proficuo confronto sulle strategie future del territorio – afferma Luca Rossi, presidente dell’Unione dei Comuni Amiata-Valdorcia e sindaco di Castiglione d’Orcia – auspichiamo un confronto sempre più produttivo con il Consorzio di Bonifica, che riconosciamo essere un ente fondamentale per lo sviluppo e la sicurezza di un’area come la Valdorcia". "Qui l’unicità del paesaggio, fiore all’occhiello della provincia di Siena e di tutta la Toscana rende ancora più fondamentale un’accurata opera di gestione del reticolo idraulico e dell’ambiente e per questo il supporto del Consorzio non deve mai mancare". Anche per il senatore Silvio Franceschelli il ruolo del Consorzio è fondamentale: "A questo ente chiediamo di essere presente e attivo sui nostri corsi d’acqua – afferma il sindaco di Montalcino – e anche di proporre, in caso di necessità, soluzioni strategiche per i problemi idraulici del territorio. Sarà poi compito della politica, acquisite le informazioni necessarie, valutare le scelte più opportune da compiere vista la situazione climatica che affrontiamo che va pensata assieme alla bellezza e alla particolarità del nostro territorio, da un punto di vista turistico, agricolo e ambientale". Per Federico Vanni, presidente da poco più di due mesi, è stata la prima occasione di incontro e di confronto con i sindaci di questa parte del vasto comprensorio gestito da Cb6. "Da parte del nostro ente – aggiunge Vanni – posso garantire massima attenzione al territorio, costante cura dei corsi d’acqua con le nostre manutenzioni ordinarie e completa disponibilità a parlare di qualsiasi progetto, nel rispetto delle nostre competenze".